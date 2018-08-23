2018年08月23日 19:29 中時 李義

紅面棋王周俊勳與電腦對奕。（李義攝）

紅面棋王周俊勳與電腦對奕。（李義攝）

紅面棋王周俊勳AI人機共學國際示範賽

紅面棋王周俊勳23日出席在高雄師範大學舉行的「AI人機共學國際示範賽」，他驚嘆人工智慧圍棋程式AlphaGo做到職業棋士10年都不可能做到的事情，是不可挑戰的對手，也希望藉由活動把AI與機器人等導引入校園教學。

AlphaGo戰勝棋士，讓AI產業一夕躍成全台熱門顯學，教育部資料司副司長劉文惠都驚嘆，走到哪兒都聽到AI。

與會者都好奇職業棋士會敗於AlphaGo，周俊勳解答說，所有媒體都問何時被電腦打敗，AlphaGo出來前，棋士都說10年內不可能，未料谷歌運用龐大的資料，做到10年內不可能做到的事情。

周俊勳表示，對棋士而言AI不是可挑戰的對手，下不贏AI，AI的資源太快太強大了，棋士與AI間已成為合作輔助關係，中日台韓頂尖棋士家裡都裝比較好的電腦來跑運算快速的AI，做為圍棋訓練的輔助工具已是趨勢。

他還解說，如果人類圍棋發展歷史難度是100分，職業棋士只學習到10分，7、8分至10分共花幾十年，AlphaGo約15至20分，AI出現，人類學習15至20分時間會縮短很多，5年10年可達到AlphaGo的程度。

周俊勳還現場與其他職業棋士攜手，展開與電腦對奕的示範賽，讓人見識到AI強大快速的運算能力。

這場首度在台灣辦理的IEEE計算智慧學會人機共學暑期夏令營，還邀請波蘭及日本學者參與，期望藉由AI技術協助小朋友認識人工智慧未來教育學習應用。

(中時 )