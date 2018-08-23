紅面棋王周俊勳AI人機共學國際示範賽

紅面棋王周俊勳與眾棋士，與電腦對奕。（李義攝）

友善列印
中時
紅面棋王周俊勳與電腦對奕。（李義攝）
紅面棋王周俊勳與電腦對奕。（李義攝）
紅面棋王周俊勳AI人機共學國際示範賽

紅面棋王周俊勳23日出席在高雄師範大學舉行的「AI人機共學國際示範賽」，他驚嘆人工智慧圍棋程式AlphaGo做到職業棋士10年都不可能做到的事情，是不可挑戰的對手，也希望藉由活動把AI與機器人等導引入校園教學。

AlphaGo戰勝棋士，讓AI產業一夕躍成全台熱門顯學，教育部資料司副司長劉文惠都驚嘆，走到哪兒都聽到AI。

與會者都好奇職業棋士會敗於AlphaGo，周俊勳解答說，所有媒體都問何時被電腦打敗，AlphaGo出來前，棋士都說10年內不可能，未料谷歌運用龐大的資料，做到10年內不可能做到的事情。

周俊勳表示，對棋士而言AI不是可挑戰的對手，下不贏AI，AI的資源太快太強大了，棋士與AI間已成為合作輔助關係，中日台韓頂尖棋士家裡都裝比較好的電腦來跑運算快速的AI，做為圍棋訓練的輔助工具已是趨勢。

他還解說，如果人類圍棋發展歷史難度是100分，職業棋士只學習到10分，7、8分至10分共花幾十年，AlphaGo約15至20分，AI出現，人類學習15至20分時間會縮短很多，5年10年可達到AlphaGo的程度。

周俊勳還現場與其他職業棋士攜手，展開與電腦對奕的示範賽，讓人見識到AI強大快速的運算能力。

這場首度在台灣辦理的IEEE計算智慧學會人機共學暑期夏令營，還邀請波蘭及日本學者參與，期望藉由AI技術協助小朋友認識人工智慧未來教育學習應用。

(中時 )

小孩張嘴睡覺還打呼？小心「睡眠… 最狂熱低壓輾台 氣象局這張雨量…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。