雲林高鐵1小時1班 議員：縣府為何對班次不足無動於衷？

2018年08月23日 19:58 中時 周麗蘭

雲林高鐵班次一小時一班，差幾分鐘趕不及必須再等一小時事件層出不窮，縣議員李明哲23日質詢為何縣府對高鐵班次不足始終無動於衷，不見縣府發聲爭取？縣府工務處表示，雲林站是3小站運輸量最大的一站，規畫爭取周五下午、到周一上午之間班次增班。

縣議員李明哲質詢指出，從106年雲林縣總決算審核報告書可看出，高鐵雲林站2016年、2017年進出站人數從203萬人次增至250萬人次，平均日進出站人次5576人次增為6874人次。

李明哲表示，雲林縣審計室也指出雲林高鐵站自2015年12月通車迄今，服務對象以雲林人居多，其次嘉義縣北部、彰化縣西南部居民，顯然到虎尾搭高鐵的不只雲林人，兩年多來鄉親希望增班的理由很具體、態度很強烈，但縣府很沉默。

李明哲說，雲林縣民跑去嘉義站搭車，一來是距離，再者是班次太少，倘若雲林站班次增加，北港乘客也許也會回流，縣府應該設法顧及乘客權益向交通部、高鐵公司表達雲林站不是小站，一小時一班不夠。

工務處長黃凱達答詢，雲林站除了早上7點有兩班，其餘都是一小時一班，搭車確實不方便，雲林站的搭車人數在新增3站是最多的，運量不輸嘉義站，工務處是該更積極處理班次增加之事。

他表示，縣長、副縣長只要跟交通部開會都有在爭取，高鐵局考慮從南港發車到左營的旅行時間的基本原則，縣府能努力的空間是具體討論哪些車次、時段可彈性增班。

李明哲表示，最好半小時一班，即使無法常態半小時一班，至少要在周末增班，又不是住在偏遠山上，一小時才有一班車。

工務處運輸管理科表示，目前雲林鄉親最需求的時段是周五下午、周六上午、周日下午、周一上午，將針對這幾個時段提出數據爭取增班。

(中時 )