最狂熱低壓輾台 氣象局這張雨量表超可怕

2018年08月23日 19:25 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

氣象局公布未來三天的雨量表(圖/中央氣象局)

熱帶性低氣壓在今(23)日，預估將沿著中央山脈西側逐漸北移進入臺灣海峽北部，氣象局提醒在今(23日)晚至明(24)日中南部地區仍有顯著的降雨，臺中以南地區將會有豪雨甚至局部性大豪雨或超大豪雨發生的機率，尤其要特別留意瞬間強降雨及強陣風帶來的影響，另外北部及東半部地區亦有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，此波熱帶性低氣壓將在23日、24日為臺灣中南部地區及東南部地區帶來顯著降雨，雨勢可達豪雨以上等級，且隨著最新資料顯示，今(23)日0時累積至17時為止，高雄市及屏東縣已出現大豪雨，雨勢並逐漸向北擴展至中部地區，明(24)日臺中以南地區將會有豪雨發生，並有局部性的大豪雨或超大豪雨出現。

另外，氣象局也公布一張最新的未來3日各地雨量預估表，根據圖表顯示，中部地區、南部地區都將達到500-800毫米，而北部地區與東北部地區也有100-200毫米，東南部與澎湖地區都在150-300毫米。

因此氣象局也提醒除豪雨以上等級雨量外，要特別留意瞬間強降雨可能造成的坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區應慎防淹水。此外受熱帶性低氣壓環流影響，嘉義以南、臺東（含綠島、蘭嶼）及澎湖亦請嚴防沿海空曠地區易有９至１０級強陣風。預計25日後此熱帶性低氣壓對臺灣影響將逐漸減緩。

(中時電子報)