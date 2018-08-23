「當時妹妹狀況不是很好」小丑醫生第一次在醫院哭了

2018年08月23日 19:38 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「那是我唯一一次在醫院，悄悄地落淚，對我來說非常不容易，因為當時妹妹的狀況不是很好，可是在這個時刻，她願意小丑醫生進到她的房間裡，陪伴她一個很短的時刻，我覺得有種被擁抱的感覺，心暖暖的。」小丑醫生小花（謝卉君）回憶起難忘的故事，彷彿一切都還歷歷在目。

印象中的兒童病房，充斥著消毒藥水的味道，遠遠就能聽到孩子的哭喊聲，在這裡有一半的孩子行動時得帶著點滴針筒，病痛的折磨奪走他們的笑容，也讓他們失去了該有的童年，這也是為什麼紅鼻子關懷小丑協會致力推動小丑醫生的原因。

「在醫院讓小朋友開心地笑，就是我們最大的回饋。」紅鼻子關懷小丑協會創辦人馬照琪多年前在法國學表演時，意外認識到小丑醫生這個職業，「當時實際去法國醫院表演，給我衝擊最大的是，看到這些小朋友也許身上插了很多管子，但他們看到小丑醫生時，剎那間又回復小朋友應該有的光采，」馬照琪查了文獻和研究資料，發現當有小丑醫生在病童身邊，能幫助孩子減輕壓力、減少止痛藥劑量，甚至連平均住院天數也會縮短，「讓我覺得很不可思議，原來醫療除了硬體及藥物治療之外，心靈上的撫慰原來也有這麼強大的效果。」

小丑醫生利用誇張的肢體表情，帶給病童歡笑。(圖片來源：葉懿德）

馬照琪說，「我們會期待小丑醫生能夠改變整個病房跟樓層的氣氛。」小丑醫生不光帶給病童歡笑，也讓家屬和醫護人員能夠紓解心情，但其實對小丑醫生而言，他們也得到許多無形的禮物。

小花也分享令她難忘的經歷，「當時我們帶著非常輕柔的音樂進到一個小女童的病房，她的狀況不是很好，我們先和爸爸示意，他靜靜聽著音樂，輕喚妹妹起床，溫柔看著她、握著她的手，虛弱的妹妹緩緩張開雙眼看著爸爸，看著小丑醫生，靜靜聆聽音樂，在那個當下，我內心很被觸動，雖然我沒有碰到妹妹，但她的眼神似乎在擁抱我……」講著講著，小花忍不住紅了眼眶，也開始哽咽。

「其實做這個工作得到的不是成就感，而是一種被溫暖的感覺，」小花透露，大家可能都會覺得，小丑醫生你們好棒，都帶給大家很多歡樂，「可是很多時候對我來說，是病童給了我很多，因為他們在醫院都經歷很不簡單的事情，但在他們身上我看到很多正面的力量，我感受到了生命力和愛。」

馬照琪也分享，曾遇到一個癌症病童，在醫院住了很久，每次看到小丑醫生都非常開心，還會一起到其他病房表演，只是隨著身體狀況變差，小男童越來越虛弱，但他每次看到小丑醫生還是會撐著身體坐起來，想要打招呼或是一起表演，「這個小男生讓我成長很多，在面對人生最後的時光，表現出來的強韌和不放棄的樂觀態度，讓我非常佩服，家屬在面對孩子生病這件事情，展現出來的能量和韌性，也是我無法想像的……」

其實和每個醫護人員一樣，小丑醫生免不了會碰上生離死別的傷痛，因此紅鼻子關懷小丑協會也會透過課程讓小丑醫生理解如何面對、接受悲傷跟死亡，幫助他們心理建設，並且定期舉辦聚會，每個人分享彼此的困難和心得，抒發心情。

小丑醫生小花在遊戲室裡和病童大玩追逐戰。(圖片來源：葉懿德）

北榮小兒神經外科主治醫師陳信宏還開玩笑地說，「有了小丑醫生，我連止痛藥都可以少開，現在比較困擾的是，很多小朋友都想周三住院，因為隔天能見到小丑醫生。」北榮也因為有了小丑醫生出現，孩子的哭喊聲少了，取而代之的是快樂的笑聲。

「啊～不要追我啦！」、「哈哈哈～不要跑！」小花和病童在遊戲室裡上演追逐戰，到處充滿了歡笑聲，孩子們看起來就像有用不完的電力，父母看到病童開心的笑容，緊繃的心情也總算放鬆下來。看到小丑醫生在遊戲過後，不斷喘氣，臉上掛著汗水的模樣，家長也貼心遞上衛生紙，這張衛生紙不只是讓小丑醫生擦汗，也代表著濃濃的感謝。孩子的笑容是家長的慰藉，小丑醫生療癒的不只是病童，還有病房裡曾經滿載焦慮害怕的每一顆心。

(中時電子報)