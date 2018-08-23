曾文水庫蓄水率破80％ 晚間將調節性放水

2018年08月23日 19:56 中時 李其樺

南區水資源局23日成立緊急應變小組密切注意各水庫入流量及降雨預報，機動進行水庫防洪操作，並檢查防洪閘門是否正常運作。（李其樺翻攝）

受熱帶性低氣壓影響，23日連續豪雨在中南部傳出災情，不過也使得曾文水庫獲得不少進帳，到傍晚6時許有效蓄水率即將衝破80%，南水局表示，若持續降雨不停，預期曾文水庫可恢復滿水位，屆時也會進行調節性放水等措施。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，23日已成立緊急應變小組密切注意各水庫入流量及降雨預報，機動進行水庫防洪操作，其中牡丹水庫集水區屬大豪雨特報範圍，已於上午11時起執行調節性放水，以預留必要之滯洪空間。南化水庫則於下午3時進行自然性溢流。

鄒漢貴指出，23日下午雨勢漸強，至傍晚為止曾文水庫集水區降雨量已超過 120毫米，預估可帶來可觀的進水量，曾文水庫有效蓄水率從23日上午75%，到傍晚已經來到79.39%，有效蓄水量已達4億多公噸，即將接近滿水位5億公噸；若持續降雨，晚間將進行預防性試放水。

鄒漢貴說，以現有曾文水庫的蓄水量，足可供應大台南地區的民生用水綽綽有餘，不過還要供應明年春天嘉南大圳的灌溉用水，加上今年氣候因素，相對使得水情吃緊，期盼這波鋒面帶來降雨，能再度提升曾文水庫蓄水量。

(中時 )