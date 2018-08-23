彰化家扶溫媽媽服務隊 引領家扶兒進入美感創作天地

彰化家扶中心溫媽媽服務隊在暑假期間設計多元又充滿創意的DIY活動。（吳敏菁攝）

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彰化家扶中心溫媽媽服務隊在暑假期間設計多元又充滿創意的DIY活動。（吳敏菁攝）
彰化家扶中心溫媽媽服務隊在暑假期間設計多元又充滿創意的DIY活動。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心溫媽媽服務隊在暑假期間設計多元又充滿創意的DIY活動，帶領30名小一至小六的孩子們進行體驗！讓沒有參加才藝班的孩子們，也享受精彩的課程，進入美感創作的天地。

第一場由溫媽媽隊員帶領孩子們製作彩鹽瓶，透過鹽巴和粉筆作為工具，美麗的色彩在孩子的巧手中渲染開來，交織出一瓶瓶獨一無二的藝術品！

第二場帶領孩子製作創意繪本存錢筒，透過多樣化的主題呈現，跳脫制式化的平面彩繪，增進對立體的概念及創意的發想，運用日常隨手可得的物品，例如：牙刷、刷子、尺等工具。

第三場邀請老師教導孩子們創作與眾不同的特色相框，除了讓孩子可藉此回味生活中的美好回憶以及帶來新鮮感，亦可增添家中的裝飾。透過搓揉黏土進行鬆土、捏塑、切割等步驟，亦可達到訓練孩子手部精細動作之效果。

彰化家扶中心王震光主任表示：在溫媽媽服務隊帶領的DIY美術課程下，孩子們著實度過了一個充實又豐富的暑假！除了降低孩子對科技產品的依賴外，亦可讓孩子思考創作主題中帶來的寓意，讓創意靈感在孩子們的小腦袋裡活躍奔騰，並將其呈現於作品中。

(中時 )

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