3個月第4起分屍案 警政署長指示：小心處理

加拿大籍Ramgahan Sanjay Ryan於21日晚間疑遭人殺害分屍，棄屍在新北市永和區中正橋旁的河濱公園河堤；警方23日持續在河床搜索，尋獲疑似Ryan的皮夾。（葉書宏攝）

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加拿大籍Ramgahan Sanjay Ryan於21日晚間疑遭人殺害分屍，棄屍在新北市永和區中正橋旁的河濱公園河堤；警方23日持續在河床搜索，尋獲疑似Ryan的鞋子。（葉書宏攝）
加拿大籍Ramgahan Sanjay Ryan於21日晚間疑遭人殺害分屍，棄屍在新北市永和區中正橋旁的河濱公園河堤；警方23日持續在河床搜索。（葉書宏攝）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍新北市永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，近3個月來發生第4起分屍案，警政署長陳家欽特地致電給永和警分局長指示，「要小心處理。」

警方調查，Ryan有毒品、過失傷害、毀損等前科，22日尋獲身體軀幹後，另外發現3袋屍袋，分別裝有完整頭顱、手部及腿部，但手掌、腳掌卻不翼而飛，另外發現2把長約30公分的開山刀，由於浸泡在水中過久，刀上未有砍過硬物留下的鋸齒狀痕跡，血跡反應待進一步鑑定。

警方研判，恐怕不只被分裝成5袋，凶嫌犯案動機相當殘忍，應為熟人所為，分屍目的為誤導警方辦案，正一一釐清中，不排除多人犯案。至於發現屍體的2名友人也被列為重要關係人，2人均無前科，警方對於他們辯稱「要找死者打電動」的說法持保留態度。

(中時 )

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