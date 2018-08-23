7艘船舶於高雄港區附近擱淺 10名船員已救出

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交通部航港局今日接獲海巡署及高雄港務分公司監控中心通報，受低氣壓強風吹襲影響，高雄港區附近接連發生「太倉湖」、「安利699號」、「昌龍68」、「飛龍68」、「順泓」、「錦華輪」及「無限2號」等7艘船舶擱淺事件。其中航港局負責處理「錦華輪」及「無限2號」等兩艘船舶均無載貨、無漏油、無進水，「無限二號」船上10名船員傍晚已由國搜全部救援上岸。

航港局表示，南部航務中心立即於今日下午1時成立應變小組，並與台灣港務公司召開船舶擱淺第1次聯合應變會議，航港局也於下午4時成立海難災害應變小組，經查「太倉湖」等7艘船上約計83人，目前擱淺於高雄港區附近，均屬百利船務代理，百利已委託海歷海事工程公司協助施救及油污處理。

其中航港局負責「錦華輪」右舷擱淺岸上，目前船身平正無傾斜，船上人員無立即危險，承載重油90噸，輕油35噸，無載貨，無漏油、無進水之虞；另「無限二號」擱淺於二仁溪口，船身嚴重傾斜，承載重油5噸，輕油28噸，無載貨，現無漏油、無進水之虞，傍晚6時2分「無限二號」船上10名船員已由國搜中心全部救援上岸。

航港局南部航務中心已發布航船布告，並於傍晚召開「錦華輪」及「無限2號」船體移除會議，會中決議請百利船務代理轉知船東務必於8月25日中午12時前提出拖救計畫，航港局明日將召開第2次緊急應變會議，預計於下周進行海事調查，也將持續監控船舶狀況。

(中時 )

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