楊采妮睽違多年再拍台片 愛上宜蘭樂當漁村媳婦

楊采妮（右2）熱愛跟小孩子一起拍戲。（mm2 滿滿額娛樂提供）

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《嗨！神獸》在宜蘭大溪漁港拍攝。（mm2 滿滿額娛樂提供）

台灣首部真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》，23日正式舉行開鏡儀式，電影找來久違台灣影壇的玉女楊采妮，與童星白潤音、林佑銓、陳京甫、友情客串的是元介，以及未能出席開鏡儀式的主演呂雪鳳、李李仁演出。

楊采妮飾演有8歲兒子的漁村媳婦，她說：「真的好久沒演台灣電影。」表示沒來過宜蘭拍片，甚至還主動提前親赴大溪漁港勘景排練，「全然陌生但很舒服的地方，這段時間我決定就在這邊生活了」。楊采妮笑說自己很喜歡小孩，愛跟小孩拍片，她讚賞演出兒子的白潤音：「他很聰明，很自然，有點成熟但又沒失去他的純真。」她當初一見到童星白潤音就母愛滿溢，看到呂雪鳳排戲時跟「孫子」白潤音親暱，立刻配合劇情角色上身，拿出神奇寶貝轉蛋爭寵「兒子」白潤音。

不克出席開鏡儀式的「阿嬤」呂雪鳳與「爸爸」李李仁，對於此次演出《嗨！神獸》也充滿期待，兩人雖然是首度合作母子，但因個性相投，私下早已十分熟悉，呂雪鳳笑說：「兒子這麼帥是不錯啦！但漁夫哪有這麼時尚的啦！」而劇組定裝日更只見「阿嬤」呂雪鳳與「爸爸」李李仁與白潤音搶著玩成一片，被公認「他們根本就是一家人啊」！

自稱已成老師專業戶的演員是元介，此次客串《嗨！神獸》兩天國小老師，他坦承：「我是為了心目中的女神楊采妮！」他笑說平常哪有機會能跟女神同台演戲？沒想到這次可以跟女神對戲一整天；是元介半開玩笑：「如果我是老師，那我一定每天請女神家長來學校。」

《嗨！神獸》以台灣漁村的純樸生活風貌為背景，主要在宜蘭大溪漁港拍攝，剛好遇到颱風影響，漁港不停飄雨，本來要在小學拍攝戶外運動場的戲，只好等雨停。導演池家慶決定先拍學校室內戲。這次能請到楊采妮，主要是劇本首稿就讓她很喜歡，她飾演在城裡工作的職業婦女，本來小孩跟著爸爸、阿嬤，後來爸爸失蹤，她只好回漁村帶小孩，「這個人與神獸共存的奇幻故事相當吸引她！」

電影描述純真男孩對失蹤父親的思念，男孩身處媽媽與阿嬤之間的親情羈絆，以及神獸溫暖陪伴療癒，故事啟發自池家慶父親過世時的親身感受。經過3年的籌備，終於開拍的心情是既期待又興奮，「這是很適合大人帶小孩看的故事。」電影預計10月初殺青，2019年年底上映。

(中時 )

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