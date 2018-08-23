韓國瑜感慨：豪雨戳破了高雄市政府治水有成的牛皮

2018年08月23日 20:09 中時 李義

國民黨高雄市長參選人韓國瑜23日原訂走訪旗山老街扮導覽員，因強降雨而變成苦民所苦之行。挽起褲管，赤腳走進積水區安慰災民，他感慨說，高雄市政府不斷吹噓「治水有成」，事實上，根本只是「吹牛有成」。

韓國瑜赤腳走入災區，看到用水桶舀出客廳積水的老先生，安慰詢問淹水災情後表示，豪雨讓高雄很多地區成了水鄉澤國，讓市民陸上行舟，這樣的景象狠狠戳破了高雄市政府「治水有成」的牛皮，高雄市政府花12年，砸303億元建造15座滯洪池，水都流到馬路上了嗎？說好的打造高雄「海綿城市」在哪裡？

韓國瑜形容這場大雨有如震撼教育，看到了百姓的淒涼與憤恨，更是體會出高雄市建設暴露出嚴重的城鄉差距及最重要的治水問題。

韓還說，全球氣候變遷下，舊的治水政策已經無法因應嚴峻的需求，市府未來的政策一定要更加彈性，尤其，積水退了之後，又將面臨每年秋季的登革熱高風險時刻，市政府應該要做好防疫措施，隨時備戰，好讓百姓安生度日。

韓國瑜表示，全球氣候變遷下，舊的治水政策已經無法因應嚴峻的需求，市府未來的政策一定要更加彈性，尤其，積水退了之後，又將面臨每年秋季的登革熱高風險時刻，市政府應該要做好防疫措施，隨時備戰，好讓百姓安生度日。

藍營還拿出資料，指高雄市新聞局在今年5月2日公布的數據宣稱，2010年凡那比颱風、2016年梅姬颱風24小時累積雨量均破900毫米，凡那比來襲全市淹水面積為6800公頃，但到了2016年，因全市已有12座滯洪池，淹水面積大幅降至450公頃，水深也從一層樓高降至約30公分，淹水也不超3小時，成效顯著。

(中時 )