高雄市代理市長許立明馬不停蹄 主持防災工作會報

2018年08月23日 20:34 中時 李義

高雄市代理市長許立明馬不停蹄，視察抽水站，了解抽水機及滯洪池狀況。（高市府提供）

許立明召開第二次工作會報。（高市府提供）

大雨造成高雄市多處積水，代理市長許立明馬不停蹄視察岡山抽水站，又主持防災工作會報，要求市府團隊全力防災應變。

許立明前往岡山潭底抽水站及石螺潭抽水站視察，他說，從早上起市府不斷確保抽水機運作及各滯洪池的狀況，在岡山潭底抽水站加設3台抽水機，加上鄰近滯洪池的整備，盼減緩豪雨淹水情形。

高雄受23日瞬間強降雨影響，12小時累積雨量超過110毫米，時雨量瞬間就超過60毫米，目前滯洪池接近滿水位，許立明指示各地的抽水機也都加緊步伐監控運作，相關機具油料確實補充，也呼籲易淹水及低窪地區民眾做好防範準備，並要求在雨勢趨緩下，水利局、工務局、環保局等加速相關單位清除淤積、排除積淹水，確保民眾生命安全。

傍晚，許立明召開豪雨第二次工作會報，他表示，依目前預報狀態，雨勢尚無明顯趨緩，各局處要全力防災應變，水利局針對尚未退水46件積水案件積極處理外，已發布六龜區及茂林區28條紅色警戒，要求民政局、社會局、警察局確實掌握保全對象，預先撤離並妥為安置。

為防止後續再發生大雨，許立明要求水利局確實掌握全市滯洪池狀況，把握外側水位於降雨趨緩時排洪，預留下次滯洪空間。

他還指示工務局再全面檢視相關工程，確保安全。而部分路樹倒塌災情，請養工處務必於第一時間處理避免影響用路人安全。有關垃圾清運及廢棄大型家具，請各區公所和環保局清潔隊維持能量積極處理。

(中時 )