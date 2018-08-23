亞運》拋開四年前失敗的灰暗 郭婞淳笑中帶淚好美麗

郭婞淳奪得生涯第一面亞運金牌，賽後開心咬著等待四年的金牌。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

郭婞淳這三個字在印尼雅加達這個地方再次讓國人看到她的努力、成功與美麗。

四年前5月的一次受傷，郭婞淳在2014年仁川亞運很跌一跤，這個挫敗讓郭婞淳的內心受了極重的傷，緊接著又在2016年里約奧運僅獲得銅牌，但郭婞淳沒有讓這兩次失敗擊倒，反而更堅定了她的復仇之路。

去年台北世大運，郭婞淳用世界紀錄舉起了台灣這片天，也讓2300萬國人看到了她的意志力，但她的心中仍有一個念頭，那就是站在亞運賽場的巔峰，這一年來她全心全力的投入訓練，將自己逼得很緊，連帶教練林敬能也絲毫不敢鬆懈，師徒倆就這樣子秣馬厲兵的堅持下來。

郭婞淳賽後眼中帶淚的表示，「昨天晚上緊張到失眠，真的好怕4年前的那一幕再次上演，幸好這次我作足了準備，用這面雅加達金牌徹底拋開仁川的苦悶。」

郭婞淳笑說，「國際舉重總會更改了賽事量級，這是我最後一次參加58公斤級，接下來在世錦賽就是全新的59公斤量級，這也是2020東京奧運的新級別，這次金牌是我在58公斤級的完美結束，明天就是新挑戰的開始，也是新的征程。」

林敬能強調，「婞淳這四年來的苦，我都看在眼裡，唯一能做的事情就是陪伴她走過來，如今她終於奪下生涯第一面亞運金牌，洗刷了一個恥辱，但往後還有更大的挑戰等著她，而這也是國人期許以及賦予她的重任。」

郭婞淳從台北世大運到現在的雅加達亞運，兩次都用雙手實現了國人的希望，甜美笑容的背後有多少人知道她在將近1500個日子裡只有冰冷的槓鈴陪伴，在舉起算不清的重量中是如此的孤單和寂寞，好在有家人、學校、教練和鐵粉的無條件支持，如今的她笑得好燦爛、好美麗。

(中時電子報)

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