北市》郁慕明批國民黨表面喊團結 卻陰謀封殺新黨

2018年08月23日 20:47 中時 季節

新黨主席郁慕明23日在臉書發文質疑，國民黨表面喊團結，私下卻不擇手段封殺新黨。他說為了大局，他不是不能忍，但國民黨卻連主張、目標都不明，只為了要勝選，要新黨團結支持丁守中，這是市長層次，但回過頭來，卻在議員選舉全面封殺新黨，提名席次從不找新黨協調，就是看扁新黨。

郁慕明指出新黨在台北市各區都有一定實力，2016年不分區立委，新黨在台北市得票率達8%，是第三大黨，國民黨卻完全不考慮新黨，提名都爆炸，不留任何與新黨合作空間，還好意思要新黨為國民黨「團結」？

郁慕明還質疑國民黨私下在選區內攻擊新黨，說詞之一竟是新黨王炳忠等青年被起訴，難道國民黨也附和民進黨，做台獨政府綠色恐怖打手嗎？郁慕明認為新黨青年被用「國安法」整，是不折不扣的政治迫害，就和馬英九遭「奉命起訴」一樣！他質疑國民黨到底是藍的？還是綠的？甚至，國民黨中有人跑到對岸，頂著中國國民黨名號接受招待，去向大陸醜化新黨現在已經如何如何，這到底是何居心？

郁慕明表示，新黨已反覆說過，要視幾位候選人提出的主張，決定支持的台北市長人選。他曾說過「有條件支持柯文哲」，這個條件便是柯市長是否能真正貫徹「兩岸一家親」，但後來柯文哲說只是「嘴巴親」，又去請教台獨教父李登輝，引起不少人疑慮。然而，新黨也有支持者認為，丁守中幾次發言，對大陸有排斥態度，立場並不明確，同樣對丁守中質疑。

所以儘管很多人要新黨表態對台北市長選舉的立場，但郁慕明認為新黨不必這麼早表態。畢竟，新黨不是專屬誰的尾巴黨，新黨的最終決定，就從對新黨選舉最有利的狀況做選擇。

(中時 )