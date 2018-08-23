亞運》最正「大力女神」 郭婞淳舉重摘金圖輯

2018年08月23日 21:08 中時電子報 陳筱琳

郭婞淳最後一次參加舉重女子58公斤級賽事，用亞運金牌留下美好回憶。（陳怡誠攝）

全台民眾的「大力女神」郭婞淳，23日在2018雅加達-巨港亞運舉重女子58公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤摘金，贏得個人生涯首面亞運獎牌，下一個目標就是2020東京奧運！

郭婞淳站上頒獎台，領取個人第一面亞運獎牌。（中華奧會提供）

「舉重女神」郭婞淳（左）和教練林敬能討論策略。（陳怡誠攝）

郭婞淳抓舉以105公斤完成。（陳怡誠攝）

這次亞運郭婞淳比賽狀態相當出色，和其他選手完全在不同檔次，從抓舉就展現出直指金牌的氣勢，挺舉第一把公斤成功後，第二把挑戰133公斤，不過大會「搞烏龍」只把重量加到130公斤，讓郭婞淳略有不滿，所幸沒有太大影響，第三把她決定開143公斤，試圖改寫自己保持的挺舉142公斤世界紀錄，可惜沒有成功，就待東京奧運再戰！

(中時電子報)

屏氣凝神，郭婞淳為中華隊舉起一面金牌。（陳怡誠攝）

郭婞淳在亞運舉重女子58公斤級抓舉挑戰105公斤，氣勢滿滿地走上舉重台。（陳怡誠攝）

「舉重女神」郭婞淳和教練林敬能（右）透過攝影鏡頭向粉絲打招呼。（陳怡誠攝）