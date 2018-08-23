汪小菲行善被酸作秀 大S曝內幕一個動作力挺

2018年08月23日 20:52 中時電子報 蔡曉婷

汪小菲、大S夫妻最近上實境秀《幸福三重奏》，一言一行都受到網友熱烈討論，近日播出的花絮中，夫妻倆提及汪小菲去年被爆在大雨中接送一個問路的老奶奶到高鐵站的新聞，但因過程從頭到尾都被媒體捕獲，遭外界質疑是汪小菲「造假收買」，而大S懶理這些傳言，默默轉發老公行善的報導，低調炫夫。

大S最近在節目中說道，汪小菲有次下飛機時遇到老奶奶問路想去高鐵站，汪小菲當時第一直覺以為是狗仔設的局，但又想到外面下著大雨，前來問路的又是老奶奶，便心一橫想說「被騙就被騙」，至少比把人家丟在這裡好，便吩咐司機幫忙將老奶奶送到高鐵站，沒想到不久後竟上了新聞。

大S說，對於老公默默做了這件好事，自己本來完全不知情，直到看到新聞才知道，打趣虧說：「我這輩子又吃素、又環保、又幫人、又救濟什麼的，做了好事都沒有人拍，他（汪小菲）就做了那麼一件好事就被從頭拍到尾」。話雖如此，大S還是將該則新聞轉發在她微博上，言談中充滿對老公的驕傲。

但因做好事過程全曝光，使汪小菲數度被指造假，還有人說是汪小菲付錢請該家狗仔媒體去偷拍，汪小菲則澄清：「我是有多閒啊我？」否認找人做假新聞，一旁的福原愛問說：「那也不是婆婆（張蘭）派出來的是吧？」大S笑回當然不是，直說「人生就是這麼奇妙」，對老公做好事一事被曝光十分開心。

(中時電子報)