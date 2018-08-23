奈米應用醫學 唾液偵測早期揪出肺癌

成大奈米醫學研究中心與美國加州大學洛杉磯分校合作，透過奈米生物晶片利用唾液檢體就能偵測肺癌，圖為奈米醫學研究中心主任蘇五洲。（曹婷婷攝）

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國人肺癌死亡率高，肇因發現時往往已3、4期，利用唾液檢體偵測肺癌的奈米生物晶片，3、4期準確率達9成、1、2期約7成。成功大學率先成立「奈米醫學研究中心」，與美國加州大學洛杉磯分校合作，宣告將奈米技術用於診斷及治療，利用唾液檢體偵測肺癌等疾病已在美中台三地進行臨床研究，未來盼透過普篩早期診斷，及早揪出肺癌提早治療，減低死亡率。

奈米科技應用於生醫領域是全球熱門研究議題，也是國家重點發展目標，成大在教育部5年2億元補助經費支持下，新設「奈米醫學研究中心」，23日揭牌，除與加州大學洛杉磯分校合作，利用唾液檢體偵測肺癌等疾病技術的奈米生物晶片，也與台達電合作，開發可以用於醫療、食品添加劑等物質檢測的奈米試紙。

成大奈米醫學研究中心主任蘇五洲表示，肺腺癌在所有癌症中占55-60％，肺腺癌有一半是表皮生長因子突變，傳統癌症診斷即使以低劑量進行電腦斷層，但畢竟還是使用放射線，對患者身心都是負擔，然而，透過奈米生物晶片，只需含著口水收集器的棉花棒，就能從唾液中的DNA偵測突變的DNA。

他說，這像醫療技術目前正在等待主管機關對臨床研究的認證，最快3、5年後希望能走到人體臨床試驗階段。蘇五洲指出，很多學術單位都投入奈米研究，其中，成大是目前唯一將奈米以醫學應用為主導的單位，他打趣，「做醫師玩奈米，在國內還是少見。」

他強調，目前奈米中心副主任葉晨聖也已發現，奈米技術可協助局部血管增生、傷口癒合，對心血管疾病與傷口修復有很大的效益。蘇五洲表示，中心延攬國內外優秀年輕學者擔任研究人員，並邀請新生代醫師、學者、業者人士加入，另，12月8日將成立奈米生醫聯盟，建立奈米生醫交流平台，促進奈米生醫整體發展，提升台灣生醫產業國際競爭力。

(中時 )

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