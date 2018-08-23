今晚雨勢恐轉強 林佳龍要求各局處及相關單位做好防災整備

2018年08月23日 21:09 中時 陳世宗

台中市災害應變中心23日下午二級開設，市長林佳龍隨後主持第1次工作會報，呼籲各局處及相關單位做好防災整備。（陳世宗攝）

今晚雨勢恐轉強林佳龍要求各局處及相關單位做好防災整備！（陳世宗攝）

因應熱帶性低氣壓夾帶豐沛雨量來襲，預估將為中部帶來強降雨，台中市災害應變中心23日下午二級開設，市長林佳龍隨後主持第1次工作會報，呼籲各局處及相關單位做好防災整備。今晚6時起台中市停止上班上課，雨量稍晚可能變大，提醒市民務必提高警覺。

身體不適請假休息中的水利局長周廷彰，也重返工作崗位並出席會議，林佳龍感謝周局長對災情整備的投入，希望他不要過於操勞，保重身體健康。

林佳龍指出，每次災害應變，市府依照SOP啟動應變措施，並參考跨縣市區域氣象預報作為判斷。由於今晚豪雨恐有致災之虞，市府宣布今晚6時起停止上班、停止上課，請市民務必提高警覺，做好各項災情準備；另外，大雨過後容易發生登革熱疫情，也提醒市民勤加清掃積水容器，減少後續傳染病發生。

昨天傳出身體不適的水利局長周廷彰，今日在請假期間也主動出席工作會報，林佳龍感謝周廷彰對災情整備的關心，也為每位堅守岡位的同仁為榮，但也希望周局長照顧好自己的身體，不要過於操勞，以利未來持續推動各項災情整備工作。

防範豪雨侵襲，水利局備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，並已完成水利局及各區公所搶修搶險開口契約並通知待命。今日上午11時全市29區公所已開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所憑身分證或駕照免費領取沙包，每戶原則可領取沙包10包、公寓大廈及工商行號30包，若身分證或駕照地址不在該行政區內的民眾，則可檢附租屋契約或里長證明等證明文件領取。

水利局也加強巡檢台灣大道榮總附近及豐原葫蘆墩圳周邊日前傳出積水淹水的地點，南屯溪水閘門攔汙柵已先拆除，加強通水順暢。大里溪水系周邊也建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明排水簡易抽水站，已完成溫機待命。

建設局已啟動警戒並成立豪雨應變小組，由各級主管進駐，並請搶災搶險開口契廠商待命整備，可出勤調動車輛共148台，救災排班待命人員168；全市車行地下道目前共20座，均已完成機電設備及抽水設備測試運轉，同時針對夜間坑洞警示修補、路樹倒塌、路燈損壞等項目進行重點整備。

都發局已整備救災排班待命人力計36名，可出勤調動之機具含迷你怪手2台、燒焊車1台、高空作業車2台、小型發電機8台、小山貓2台、卡車1台共16台相關救災機具待命。

環保局也加強針對易淹水路段巡檢清溝及清除道路側溝排水孔落葉，以防樹葉及垃圾阻塞水溝造成淹水，民政局已通報各區公所，強化轄區清淤等因應措施並保持通報系統暢通，做好防災減災工作，必要時針對危險警戒區域的居民，採取預為進行撤離至安全處所等措施，隨時掌握疏散撤離人數。

市府強調，「台中水情」APP可查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新鋒面動向，只要在App Store或Google Play搜尋「台中水情」即可免費下載安裝，隨時隨地掌握在地最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。

(中時 )