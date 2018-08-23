飯前20分鐘喝湯更健康 醫師：但這3種人不適合

2018年08月23日 21:15 中時電子報 林郁庭

對於華人而言，通常是吃完飯後，才習慣喝湯吃甜點；到西餐廳用餐時，卻是吃完前菜後，再喝服務生端來的熱湯，之後才享用主菜。究竟喝湯順序要「飯前喝」還是「飯後喝」？醫師表示，想控制飲食熱量的人，可選擇飯前喝湯更健康，但提醒對於慢性病患者、胃炎、胃潰瘍等患者、胃酸分泌過多的來說，卻是最好不要選擇飯前喝湯。

據《健康報》報導，浙江省舟山市疾控中心，健康教育所所長方躍偉提出，最佳喝湯時間有3點要注意：

1. 想控制飲食熱量的人，可選擇飯前喝湯更苗條健康

飯前喝湯，可以潤滑口腔、食管，防止乾硬食物刺激消化道黏膜，有利於食物和消化液的充分混合後被吸收。有研究表明，飯前喝湯能增加飽腹感，從而抑制攝食中樞，降低人的食慾，進餐前20分鐘左右喝湯，可以讓人少吸收150大卡左右的熱能；飯後喝湯，尤指喝肉湯等高熱量的湯，反而更容易增加熱量的攝取量，導致營養過剩，造成肥胖。

2.飯前喝湯為什麼不一定健康？

現在湯大多精緻化，湯裡面食材用料豐富，甚至過鹹與過油。對於以下這幾種類的人來說，與其說喝湯有利於養生，不如說喝湯會有麻煩。包括一、慢性病患者，因為喝湯太容易導致食鹽攝入過量。二、慢性萎縮性胃炎、胃潰瘍等患者，因為胃酸分泌較少，如果飯前喝湯過多，會沖淡胃液影響消化，恐會加重病情。三、胃酸分泌增多的人，一些煲湯能刺激分泌更多胃酸，引起燒心、打嗝等不適，也要少喝肉湯。

3.如何更健康地喝湯？

一、把握時間：應該在餐前20分鐘喝才有效，太早太晚都不會影響飽腹感。

二、控管湯中的油、鹽量：煮湯時要少放鹽或不放鹽，喝湯時可以先撈去湯上的浮油。

三、把握喝湯量：一餐喝湯1小飯碗為宜。有胃部疾病、慢性疾病的人要少喝湯。

(中時電子報)