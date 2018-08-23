不斷更新》屏東掉車！ 台中等6縣市24日停班停課

2018年08月23日 21:12 中時電子報 莊楚雯 、 余弦妙

超大豪雨特報！雲林縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、高雄市、屏東縣，24小時雨量達500毫米以上(翻攝自中央氣象局)

熱帶性低氣壓襲擊南台灣，造成豪大雨持續下不停，台南、高雄、屏東等地大淹水民眾苦不堪言。根據中央氣象局資料顯示，明日豪大雨將持續侵襲南台，因此高雄市率先宣布，明天停止上班上課，台南市也隨後跟進，全台24日停班課一覽表如下：

【台中地區】

台中市明天停止上班、停止上課。

【嘉義地區】

嘉義縣、嘉義市明天停止上班、停止上課。

【雲林地區】

雲林縣明天停止上班、停止上課。

【台南地區】

台南市明天停止上班、停止上課。

奇美博物館24日休館一天

【高雄地區】

高雄市明天停止上班、停止上課。

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【北北基地區】

新北市、台北市、基隆市，明天正常上班上課。

【新竹地區】

新竹縣、新竹市，明天正常上班上課。

【苗栗地區】

苗栗縣政府宣布，明天正常上班上課。

【彰化地區】

彰化縣，明天正常上班上課。

【南投地區】

南投縣，明天正常上班上課

【屏東地區】

屏東縣，明天正常上班上課

【宜蘭地區】

宜蘭縣，明天正常上班上課

【花蓮地區】

花蓮縣，明天正常上班上課

【臺東地區】

臺東縣，明天正常上班上課

(中時電子報)