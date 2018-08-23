不斷更新》屏東掉車！ 台中等6縣市24日停班停課

超大豪雨特報！雲林縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、高雄市、屏東縣，24小時雨量達500毫米以上(翻攝自中央氣象局)
熱帶性低氣壓襲擊南台灣，造成豪大雨持續下不停，台南、高雄、屏東等地大淹水民眾苦不堪言。根據中央氣象局資料顯示，明日豪大雨將持續侵襲南台，因此高雄市率先宣布，明天停止上班上課，台南市也隨後跟進，全台24日停班課一覽表如下：
【台中地區】
台中市明天停止上班、停止上課。
【嘉義地區】
嘉義縣、嘉義市明天停止上班、停止上課。
【雲林地區】
雲林縣明天停止上班、停止上課。
【台南地區】
台南市明天停止上班、停止上課。
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【高雄地區】
高雄市明天停止上班、停止上課。
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【北北基地區】
新北市、台北市、基隆市，明天正常上班上課。
【新竹地區】
新竹縣、新竹市，明天正常上班上課。
【苗栗地區】
苗栗縣政府宣布，明天正常上班上課。
【彰化地區】
彰化縣，明天正常上班上課。
【南投地區】
南投縣，明天正常上班上課
【屏東地區】
屏東縣，明天正常上班上課
【宜蘭地區】
宜蘭縣，明天正常上班上課
【花蓮地區】
花蓮縣，明天正常上班上課
【臺東地區】
臺東縣，明天正常上班上課
(中時電子報)