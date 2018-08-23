訪4太平洋島國　陸「和平方舟」返航

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旺報
記者賴志昶／綜合報導

大陸和平方舟醫院船20 日結束巴布亞新幾內亞、萬那杜、斐濟與東加4個太平洋島國的訪問。大陸外交部發言人陸慷23日指出，和平方舟醫院船訪問太平洋島國是大陸弘揚國際人道主義精神、踐行「和平、發展、合作、共贏」外交理念的具體體現。

大陸外交部指出，從7月11日至8月20日，執行「和諧使命－2018」任務的中國大陸海軍和平方舟醫院船先後對巴布亞新幾內亞、萬那杜、斐濟與東加進行了友好訪問，並為當地民眾提供人道主義醫療服務；值得一提的是，對於巴布亞新幾內亞、萬那杜和斐濟，和平方舟醫院船均是第二次往訪。

發言人表示，為滿足當地人民需求，和平方舟全天候開展診療服務，訪問期間在巴布亞新幾內亞累計為6209人次提供了免費診療，在瓦努阿圖免費診療4696人次，斐濟免費診療6577人次，湯加免費診療5532人次。

陸慷指出，巴新總理奧尼爾、萬那杜總統摩西和總理薩爾維、斐濟總理姆拜尼馬拉馬、東加首相波希瓦和王室公主皮洛萊烏等多位島國領導人都登上和平方舟醫院船，高度讚賞和感謝大陸政府和人民的無私幫助，表示和平方舟給當地人民帶來了健康與幸福，彰顯和深化了各自國家和大陸之間的深厚友誼，期盼和平方舟下次再來訪問。

陸慷表示，和平方舟醫院船訪問有關太平洋島國是大陸弘揚國際人道主義精神、踐行「和平、發展、合作、共贏」外交理念的具體體現，對於加強大陸和有關太平洋島國衛生、人文等領域交流合作，推動雙方友好關係發展具有重要意義。

陸慷強調，大陸將繼續為增進島國人民福祉、支持島國經濟和社會發展、促進地區和平與繁榮作出自己的努力。

(旺報 )

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