效忠IS的美軍士兵認罪 他曾說「我會炸軍營」

2018年08月23日 21:33 中時電子報 江飛宇

服役在夏威夷史克菲德軍營(Schofield Barracks)的美軍士兵伊卡伊卡．康(Ikaika Kang)，因曾宣示效忠IS恐怖組織而被告發，如今他將認罪。

軍事網(Military.com)引述美聯社報導，康軍士的律師亞歷山大．西福特(Alexander Silvert)對記者說，他的當事人已決定為自己的行為認罪，但是沒說明清楚他會承認哪些罪名。

法院的文件指出，康軍士所犯的包括間諜罪，司法調查顯示，康曾向IS集團的線民提供機密軍事信息。原本康不承認此事，但是他在週四撤回原來的無罪辯護。

康是被秘密證人匿名檢舉的，證人發現康的行為愈來愈詭異，每天都會在他的房間內觀看IS提供的暴力影片，稱為聖戰的內容。

證人說，康曾經表示「很希望成户為IS的成員」，並有一份加入IS的誓詞，「將成為一名自殺式炸彈襲擊者，並找機會攻擊史科菲爾德軍營。」

根據該份宣誓書指出，康是在2014年開始研究穆斯林宗教，之後愈來愈狂熱，迫不及待地想要派到中東以「加入偉大事業」，並說他如今在美軍裡「只是為了領薪水」，康曾在檀香山市區內的一處房舍，見了IS的潛伏組織成員，他也是在那裡承諾對組織效忠，親吻IS團旗。

辯護律師先前的辯護方針是，「康有心理健康方面的問題，他不是IS成員，只是忽略了治療。」

他所屬的第25步兵師科爾特．凱洛格中校(Curt Kellogg)說，康是在去年被捕，之後一直被嚴格看管，不准保釋，不准離開軍營。

(中時電子報)