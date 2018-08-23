亞運》中華女壘隊贏菲律賓 力爭晉級金牌戰

2018年08月23日 21:37 中時電子報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運女壘4強賽，中華女壘隊延續上一場以「再見安打」打下菲律賓的餘威，今（23）日再戰菲隊，賴孟婷、楊鳳珍相繼轟出全壘打貢獻3打點，終場中華隊6比3打敗菲律賓，至少坐銅牌，明天決戰中國大陸爭取晉級冠軍戰。

今天的4強賽中華隊先發投手邱安汝投2局失1分，杜雅婷後援5局失2分，不過中華隊打擊火力發揮，全場打出12支安打、包括2支全壘打。

1局上，昨天對戰菲隊擊出「再見安」的賴孟婷馬上賞給菲隊「陽春炮」當做見面禮，中華隊1比0領先菲隊；1局下，菲隊也趁著中華隊先發投手邱安汝不穩之際，以利用2安打與中華隊失誤拿下追平分。

兩隊的第2任投手有效壓下對方攻擊火力，直到4局上，中華隊突破菲隊投手朗格的球路，林鳳珍、陳家宜連續打出二壘打，林鳳珍攻回超前分，代跑陳家宜的石靚蘋也靠林志霙安打得分，中華隊取得3比1領先。

中華隊在5局上再起攻勢，楊依婷二壘打、林鳳珍補上2分炮，陳家宜、蘇奕璇接連安打，中華隊再得1分，領先菲隊的比數拉大為6比1。5局下，菲隊攻得2分，不過已是後繼乏力。

今天4強戰的另一場比賽是中國大陸對戰日本隊，日本以5比0力克中國大陸，由於女壘四強賽採取頁程賽制，中華隊贏了菲隊篤定銅牌，明天將與中國大陸爭取進入金牌戰。

(中時電子報)