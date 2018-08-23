消失的電影院？ 民衆購票後空等2小時

2018年08月23日 21:40 中時 徐養齡

電影都還沒看就一肚子氣，桃園有消費者到新竹巨城威秀影城要看電影，使用信用卡購票機現場買票，不料電影票連同信用卡簽單及餐點兌換券掉出票口，消費者撿起後到櫃台領餐，櫃檯人員不僅未協助尋找發票，還高聲不悅嗆「別人都不會這樣，為什麼你會這樣」，值班經理出面也同樣態度，處理過程中還把信用卡簽單弄丟，整場電影都播完，還未能處理好，威秀影城公關經理李光爵表示，對於第一線員工回應令顧客不悅情事，威秀深表態度問題欠佳，感到抱歉。

消費者在22日下午近4點左右到巨城威秀自助購票，當時票券飛出機器口，趕快撿起，然後將單據拿到櫃台，前後不到30秒時間。

第一線櫃檯男員工先質疑顧客為何沒拿發票？還叫顧客自己去機器找，消費者告知就只有這4張，還撥打電話給友人確認，男員工一整個提高音調，還質疑消費者「別人都不會這樣，為什麼你會這樣……」，態度整個不悅，消費者朋友這時走到櫃台看見男員工態度不佳，也不高興，「你們沒遇過，我們消費者怎會遇過？你們機器飛票出來，誰知道會有幾張？」男員工一付質疑消費者沒票要領東西似的。

消費者請值班主管出來處理，女值班主管出來，男員工先跟他報告，然後女主管劈頭第一句話：「你們的電子發票呢？」消費者說，這是處理事情的SOP嗎？只是換了一個人來質疑，「她有了解消費者這邊的情況嗎？我當然沒有發票啊」，消費者要求補印發票，女說不行補印，推拖要向國稅局申請。

隨後女主管說要去調閱監視器，在櫃台前將消費者的電影票，信用卡簽單，套餐兌換券拿進辦公室，過了約20分鐘，百貨公司公關告知，監視器錄到發票遭下一組人拿走。

值班女主管連個說明也沒有，消費者要求刷退，拿走信用卡簽單調閱監視器的女主管還裝傻，問「簽單呢？」消費者說，簽單不就是她拿去看時間調監視器嗎？接下來神隱近2小時，百貨公關多次催促，出來才說簽單不見。

消費者向總公司投訴，經調閱現場監視器了解爭執經過，李光爵也認為第一線員工質疑消費者的口氣跟用語不妥，他站在消費者角度認為態度欠佳；另外，對於讓消費者空等2個小時感到抱歉，信用卡交易的簽單存根如果真是員工搞丟，會負起責任。

(中時 )