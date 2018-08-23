面膜業者與台灣優質農業合作開發新產品 藝人阿Ban站台

2018年08月23日 21:48 旺報 廖慧娟

面膜業者謝東明（右）與台灣傑出農民協會理事長林俊廷簽約，未來將合作把台灣優質農產作品運用於保養品。（口袋行銷提供供）

面膜一直是兩岸愛美女性的保養聖品，台灣人每年可敷掉超過1億5000萬片，市場商機上看40億元台幣，更是許多觀光客來台必敗的伴手禮。大陸不遑多讓，2017年面膜市場零售總額達191億元人民幣，約新台幣868億元，占護膚品市場10%。

今天（23日）有台灣美妝業者與集結神農獎得主成立的傑出農民協會簽約，未來將採用台灣自產的艾草、玫瑰製作面膜，希望以台灣優秀的農產品結合最新的植物幹細胞科技，配以具有專利技術的調節代謝機能獨家專利成分，推出全國首見的「新抗老策略」面膜。

業者謝東明在記者會上表示：「很高興能夠促成神農獎跟日本合作成立新的技術，希望大家多支援農會，讓農會發揮、把最好的原料做成最好的商品。」

由台灣、大陸及日本的研發團體，集結皮膚、生物化學、微生物學等10多個領域的專家，所合作開發的「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」，從瑞士阿爾卑斯山脈的石竹珍珠花，提取的「冰河植物幹細胞」其嗜極植物的頑強生存潛能，得以轉移至人類的皮膚細胞，保護肌膚細胞應對日常環境的挑戰，從而延緩衰老；以及極為罕見的阿爾卑斯山「極地雪藻」，高效抗老化原料，保護及活化皮膚細胞中的長壽因數，增強抗衰老基因Klotho。

業者強調，新產品以「安全性」為第一訴求，提出「六不一沒有」宣言，強調不添加市售面膜最容易有的防腐劑、人工色素、酒精、礦物油、螢光劑、香精，產品內絕對沒有化妝品違禁成分，希望未來在五花八門的面膜市場上，讓消費者能有更多安心的選擇。

藝人「阿BEN」白吉勝常與老婆徐小可在臉書推廣面膜等保養品，今天「阿BEN」也率多位網路主播出席，體驗號稱台灣首款「新抗老策略」面膜。

(旺報 )