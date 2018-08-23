壯漢酒醉搭車毆運將 還嗆報警就有地址

壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)

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壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)
壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)
壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)

桃園一名刺青壯漢，日前深夜搭上計程車，疑不滿運將先打電話回報接到客人耽擱，竟持手機朝運將臉上重擊，司機當場血流滿面，他還假好心說要去報警、去醫院，嗆聲說：「和解我就有你家地址！」運將懼怕摀著傷口安撫邊開車，壯漢下車不但沒付錢還恫嚇：「想開槍！」全遭行車紀錄器拍下，近30分鐘影片遭民眾放上臉書社團，網友大抱不平，警方未接獲報案，將循車行、刺青等資訊循線逮人。

自稱大樹林幫派份子的「阿江」，日前在市區搭計程車，上車不滿司機講手機，先是髒話飆罵，隨即持手機朝司機臉部重擊，司機當場血流如注，卻不敢聲張，不斷低聲道歉，稱自己錯了。

但「阿江」得了便宜還賣乖，假好心說：「你流血了」、「要不要去醫院驗傷」、還說「大樹派出所就在附近」、「你告我才可以知道你地址」，司機噙著血、摀著傷口，邊安撫、忍痛載他回家，「阿江」下車前還怒嗆：「我打你，不報案嗎」、「我還想拿槍開你」，直到運將多次允諾「絕不報警、回家擦藥就好」，男子才悻悻然離去，沒付半毛錢。

行車紀錄器放上網後引爆網友怒火，痛斥無法無天、當地沒有正義了嗎？警方獲悉表示並沒有接獲報案，會根據相關資訊盡速追查動手的男子。

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(中時 )

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