安那聯手曾文鼎 替《小腳怪》中文版獻聲

安那替雪怪「美姬」配音。（華納兄弟提供）

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《小腳怪》是一部以「雪怪」（大腳怪）角度看世界的動畫電影，發現原來就在他們居住的高山底下，存在著一種令所有雪怪聞之色變的生物：「小腳怪」（人類）。電影公司推出「台灣第一中鋒」的曾文鼎，與演藝圈「最強怪物新人」安那聯手，為電影中文版配音，帶領大朋友與小朋友一同進入白雪靄靄的高山，一窺「雪怪」們生活的神秘世界。

為《小腳怪》中文版角色配音的安那（雪怪：美姬）與曾文鼎（雪怪：呱吉）在中文版預告推出後，被網友大讚聲音甜美。專業配音聲導也大讚安那與曾文鼎配音時態度落落大方，兩人對劇情的掌握與情感的收放表現得很好，是部值得期待的動畫作品。

《小腳怪》敘述一群身高超過2公尺，全身覆蓋著毛茸茸長髮，並且有著一張血盆大口的大腳怪，與世無爭地居住在海拔極高的山巔之上，他們每天過著幸福、規律的生活，他們唯一畏懼的只有一種名為「小腳怪」的存在。直到有一天，一架不知從哪裡飛來的巨大「鐵鳥」，載著一名「小腳怪」意外進入雪怪生活的世界裡，恰巧被年輕、充滿好奇心的大腳怪米果親眼目睹，無意間引發了一場驚天動地的大變化。

米果的發現證實了可怕傳說是真的，撼動了整個雪怪的世界。同時，以美姬與呱吉為首的幾位雪怪也深深相信在深不見底的雲海之下，有著傳說中的生物「小腳怪」在那裡生活著，他們成立「小腳怪怪團」，試圖尋找小腳怪存在的蛛絲馬跡，但都只是鳳毛麟爪，與小腳怪接觸過的米果頓時成了「小腳怪怪團」的英雄人物，他們急欲知道雲海下的真面目，米果於是隻身躍下萬丈的高山，進入「小腳怪」的世界，因此引發一連串友情、勇氣與發現新奇事物的歡樂故事。電影9月28日在台上映。

(中時 )

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