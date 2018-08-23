台北觀光宣傳大使黃子佼 向馬來西亞遊客招手

黃子佼應邀擔任馬來西亞市場的台北觀光宣傳大使。（台北市政府觀光傳播局提供）

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旺報
觀傳局局長陳思宇（右起）、邀型男主廚法斯力、藏寶家黃子佼一起向馬來西亞推薦台北。（台北市政府觀光傳播局提供）

甫入圍廣播金鐘獎音樂節目及主持人雙料大獎的黃子佼，今天（23日）應台北市政府觀傳局之邀，擔任馬來西亞市場的，9月要到馬來西亞「一日快閃」，與2年沒見的的大馬粉絲碰面，推銷「美食、美景、時尚、文創、設計、懷舊」等元素一應俱全、魅力無窮的台北。

黃子佼多元跨界及專業形象，在全球華人圈有普遍與跨世代知名度，屢獲官方與民間青睞，近日陸續擔任飲料、手錶、鐵道旅行等跨類別活動大使，更接下筆電代言，還擔任「身障街頭藝人徵選賽」代言人，並連續四年任文博會大使，下周還要拍公益代言廣告，堪稱是各領域「大使專業戶」。

對於台北的特色，熱愛在假日鑽入台北大城小巷的黃子佼，可是如數家珍，今天記者會上，他特別找來很潮的文化大學國樂社同學負責打竹板，以數來寶方式，細數台北店家的特徵：「我在赤峰街買仙人掌、富錦街買家用品、永康街買日式甜點、天母逛跳蚤市場、公館買滷味、迪化街買布、中山地下街買唱片、北投泡溫泉、東區買主持服、大直買藝術品、泰順街買公仔、建國花市買盆栽、內湖買牛排、西門町買二手衣、艋舺買骨董……」表演完畢後，他笑說，｢洋人嘻哈我不行，用華人傳統方式呈現更在地！」

(旺報 )

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