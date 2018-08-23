熱帶性低壓移動緩慢 明中部地區慎防大豪雨

高屏地區今日累積雨量達300毫米，各地務必慎防淹水。圖／氣象局提供

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熱帶性低氣壓今早6點半自屏東東港登陸，中南部、高屏地區都有大豪雨狀況，各地災情不斷，氣象局提醒，該低壓的速度較慢，晚間8點時僅移動到雲林而已，明日台中、彰化等中部地區還須慎防大豪雨。另外明天南部地區的降雨強度會稍緩，北部地區則是開始降雨，不過強度相對較弱，可能有時會出現較強的陣雨。

氣象局預報專員劉沛滕表示，該熱帶性低氣壓持續偏北北西向北移動，晚間8點時已經抵達雲林。由於低壓的中心速度慢，因此周邊雲帶帶來的強降雨影響時間會更久，累積雨量也會更多。

劉沛滕說，明日起低壓移入台中、彰化等地，中部地區會出現強勁豪雨，氣象局對雲林以南已發出超大豪雨特報，彰化、南投、澎湖等地則是大豪雨特報。

劉沛滕提醒，雖然目前台北仍無雨勢，但待低壓移動到北台灣後，今晚到明日一整天北部地區也會開始降雨，不過強度相對較弱，僅會偶爾出現強勁陣雨。另外明日台灣西半部的風力都偏大，氣象局已發布強風特報，民眾在外交通必須注意安全，尤其沿海空曠地區務必小心。

低壓北移後，高屏地區的降雨就會間歇，雖然強度不如今天強，仍然會有降雨，住在山坡地附近的居民須嚴防土石坍方等狀況。未來一周天氣狀況不穩，明天一整天低壓仍會持續影響全台，後天局部地區也可能會有短暫降雨，直到26日低壓完全離開台灣天氣才會恢復穩定。

氣象局預報專員林定宜說明，由於台灣正位處大季風低壓區，低壓區容易生成熱帶擾動、低壓、颱風等，才會造成天氣不穩，即使這次登陸的低壓離台後，低壓區內仍可能會有新的擾動產生、影響台灣，仍須持續觀察。

(中時 )

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