亞運》退役戰帶傷摘銅 陳智郁：不要叫我再練了

2018年08月23日 22:11 中時電子報 黃及人

當雅加達-巨港亞運體操男子吊環頒獎典禮結束後，摘金的中國大陸選手鄧書弟還特別走向陳智郁，跟他來個熱情擁抱，因為其他選手都知道，陳智郁是帶著左肩傷勢上陣，卻還可以摘銅宣告退役，「現在我只想說，不要叫我再練習了！」

其實陳智郁全身早已傷痕累累，尤其左肩舊傷，早就讓他相當痛苦，甚至賽前在練習場還不小心再次拉到，可是他完全沒有抱怨，漂亮上場做完吊環動作，但他不禁坦承，做到後半段動作，肩膀早就痛到沒感覺了，可見他承受多大痛苦在拚。

「畢竟這是我生涯最後一戰了，所以我選擇冒險一搏，刻意把難度調高到6.2，而不是以往的6.0，兩者強度完全不一樣，」陳智郁說，「能拿這面銅牌，完全要靠天時地利人和，運氣部分更重要，像是南、北韓選手都出現致命失誤了。」

「其實我當時一直不想抬頭看著分數台，只是告訴自己已經盡力了，」陳智郁說，「我想我們體操隊每個選手都創造歷史，今天可以拿下一金一銀一銅，這是每個選手的功勞，大家都很重要，接下來我就該棒子交給這些學弟了。」

為何鄧書弟特地跑來跟他擁抱？陳智郁表示，因為幾乎每個對手都知道他的身體狀況，也知道他帶著多大的痛苦拚戰，「連對手都為了我感動，所以才會來跟我擁抱祝賀，就是如此而已。」從此可見陳智郁的拚勁感動到多少人。

當總算帶著亞運銅牌宣告退役，陳智郁當前最想做的事情竟然是，「我想回家！太多人都在等著我回去了，尤其我從今年2月農曆新年後，就沒看過我的父母，當然也很想念我的兩歲兒子，這面銅牌就當送給他的最棒生日禮物吧。」

(中時電子報)