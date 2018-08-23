真人動畫電影《嗨！神獸》開鏡 楊采妮坦承被劇本打動

2018年08月23日 22:18 旺報 廖慧娟

楊采妮（右2）被《嗨！神獸》劇本打動。（mm2 滿滿額娛樂提供）

台灣首部療癒系真人動畫奇幻電影《嗨！神獸》，今天（23日）舉行開鏡儀式。該片由mm2 滿滿額娛樂股份有限公司出品暨製作，特纳傳播亞太區公司與百聿數碼創意股份有限公司聯合出品，劇本曾在2016年入圍由中國大陸合一影業和香港國際電影節所共同舉辦 「早鳥•新導演啟航計劃」。

導演池家慶表示，故事啟發自他父親過世時的親身感受，經過3年的籌備，終於開拍的心情是既期待又興奮。他表示「感謝出品公司mm2滿滿額娛樂對電影理念的認同，也謝謝出品人和主創團隊在籌備期給予的支持和空間，因為電影的動畫特效場景需要很多技術籌備與人力溝通，感謝台灣專業團隊與演員給予的協助。」池導演說最感動的是劇本首稿就得到女主角楊采妮認同，一致認為「這是很適合大人帶小孩看的故事。」

楊采妮飾演育有8歲兒子的漁村媳婦角色。在開鏡儀式上，她懷念地表示：「真的好久沒演台灣電影」。她表示沒在宜蘭工作，因此，主動提前親赴大溪漁港勘景排練：「全然陌生但很舒服的地方，這段時間我決定就在這邊生活了」。

mm2 滿滿額娛樂總經理暨電影出品人陳其遠、監製陳南宏與王佩嫻 （mm2全亞影視娛樂北亞區總經理）、導演池家慶、攝影指導胡世山、美術指導林仲賢、楊采妮，以及童星白潤音、林佑銓、陳京甫、特別友情客串演員是元介等人均出席開鏡儀式。至於未能出席的主演呂雪鳳、李李仁等，也對這部療癒系奇幻新片充滿期待。

(旺報 )