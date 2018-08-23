《中時晚間快報》熱帶低壓到 未來1周全台防大雨

2018年08月23日 22:18 中時電子報 綜合報導

◎熱帶低壓到 未來1周全台防大雨

熱帶性低氣壓今天上午6點半從屏東東港登陸，路徑持續向北行進，中南部由於中央山脈與低氣壓垂直，恰成迎風面，雨勢強勁。氣象局表示，未來一周天氣狀況不穩定，今明兩天都會受低壓影響，除中南部會持續降雨外，今日晚間起北部雨勢也會漸大，大雨將持續下到明天，而雨勢完全停歇則恐怕要到26日。

◎丁守中整合邱文祥納入團隊 國民黨北市立委喊團結勝選

國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行記者會，與日前宣布退出台北市長選舉的泌尿科權威邱文祥連袂出席，在前台北市長郝龍斌先證，邱文祥將加入丁守中團隊擔任顧問，國民黨在北市選戰中首度出現整合態勢，黨籍立委也到場支持，呼籲團結勝選。

◎NHK：北韓70年國慶 習近平9月9日將首訪平壤

近一年來屢屢躍上國際版面的北韓，繼南韓總統文在寅（Moon Jae-In）確將出訪後，傳出又將迎來一名重量級貴賓。據日本NHK新聞報導，下個月9日、是北韓獨立建國70週年的國慶日，日媒根據其外交資訊來源透露，大陸國家主席習近平將親赴平壤，參與這次的重要慶典。消息若屬實，勢必將對中美韓朝四國的局勢再添一筆變數。

◎伴唐寶寶做月餅傳愛 龍千玉笑淚：為人母的安慰

龍千玉推出台語新專輯《時代佳人》，日前拜訪唐氏寶寶一起手作「愛啟程」餅乾，而中秋即將到來，她開心的跟唐寶寶們學作烘培，體驗手作餅乾的樂趣，也幫忙促銷中秋月餅，她有感而發落淚說：「身為人母，看著孩子們一天天的進步，真是最大的安慰。」

(中時電子報)