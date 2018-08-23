《中時晚間快報》熱帶低壓到 未來1周全台防大雨

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎熱帶低壓到 未來1周全台防大雨

熱帶性低氣壓今天上午6點半從屏東東港登陸，路徑持續向北行進，中南部由於中央山脈與低氣壓垂直，恰成迎風面，雨勢強勁。氣象局表示，未來一周天氣狀況不穩定，今明兩天都會受低壓影響，除中南部會持續降雨外，今日晚間起北部雨勢也會漸大，大雨將持續下到明天，而雨勢完全停歇則恐怕要到26日。

◎丁守中整合邱文祥納入團隊 國民黨北市立委喊團結勝選

國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行記者會，與日前宣布退出台北市長選舉的泌尿科權威邱文祥連袂出席，在前台北市長郝龍斌先證，邱文祥將加入丁守中團隊擔任顧問，國民黨在北市選戰中首度出現整合態勢，黨籍立委也到場支持，呼籲團結勝選。

◎NHK：北韓70年國慶 習近平9月9日將首訪平壤

近一年來屢屢躍上國際版面的北韓，繼南韓總統文在寅（Moon Jae-In）確將出訪後，傳出又將迎來一名重量級貴賓。據日本NHK新聞報導，下個月9日、是北韓獨立建國70週年的國慶日，日媒根據其外交資訊來源透露，大陸國家主席習近平將親赴平壤，參與這次的重要慶典。消息若屬實，勢必將對中美韓朝四國的局勢再添一筆變數。

◎伴唐寶寶做月餅傳愛 龍千玉笑淚：為人母的安慰

龍千玉推出台語新專輯《時代佳人》，日前拜訪唐氏寶寶一起手作「愛啟程」餅乾，而中秋即將到來，她開心的跟唐寶寶們學作烘培，體驗手作餅乾的樂趣，也幫忙促銷中秋月餅，她有感而發落淚說：「身為人母，看著孩子們一天天的進步，真是最大的安慰。」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
熱帶性低壓移動緩慢 明中部地區… 第39屆時報文學獎徵稿中 首獎獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。