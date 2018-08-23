「街道成河道」鍾沛君酸綠高雄執政20年 「淹水保證」

2018年08月23日 22:22 中時電子報 綜合報導

高雄23日「街道成河道」，不只讓騎士嚇傻，以為自己騎進排水溝，就連警車都遇險困在水中，前國民黨發言人鍾沛君表示，這場大雨值得玩味的是，高雄市府宣布「雨量沒達標，下午正常上班上課」，鍾沛君認為，若不是天災，顯然淹水的最大主因就是人禍，真的是水退了才知誰沒穿褲子，雨下了才知誰沒治好水。

鍾沛君分析，民進黨在高雄執政20年，歷經三位市長，負債三千億，現在國民黨市長參選人韓國瑜一提要恢復議員分配款，馬上被扣帽子。高雄市有66席市議員，就算每人每年都建議一千萬，也要450年才能花三千億，哪比得上民進黨三位市長只花20年就撒完的速度，更別提高雄在民進黨執政之下成了什麼樣!

鍾沛君認為，民進黨不是不亂花錢，而是只有「執政黨」才有權利亂花錢，不是不接受議員建議配合支出建設，而是只接受「配合市府」的議員建議權。她也反問，這樣不公平不透明的地方建設模式，真的有比每個議員分配小額度，但仍要受預算法採購法限制，仍要接受審計法和選民考驗，來得良善嗎？特別是今年年初，民進黨高雄市長初選打得火熱，似乎根本沒人在乎國民黨要派誰來，完全是一副是「初選打完等於大選結束」的方式在花錢割喉戰。鍾沛君批評，陳其邁出線後，根本沒有好好提市政願景，對韓國瑜提的高雄市政問題，要不是不予回應，不然就是回扣個廉價無腦的「唱衰高雄」大帽，好像只要嘴上天天愛高雄，擁護花媽市政團隊，就有資格當台灣人口第三大城的市長了。

最近陳其邁開始大動作回應韓國瑜拋出的議題，顯示雙方民調不斷拉進，民進黨知道不能再以減少新聞版面的方式維持優勢。鍾沛君認為，韓國瑜在高雄沒資源沒人脈，靠著庶民語言解構綠營鐵板一塊，希望高雄人能給予更多關注和支持，讓高雄不再是民進黨的禁臠，不只是給國民黨機會，也是給高雄人自己一個新選擇。

(中時電子報)