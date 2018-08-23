第39屆時報文學獎徵稿中 首獎獎金高達50萬！

2018年08月23日 22:25 中時電子報 綜合報導

時報文學獎已邁入將近40個年頭，而今年的第39屆於8/1開放徵稿，截止於8/31，首獎獎金更高達50萬元。此次的徵稿方式也打破以往規定，之前需要使用掛號寄件，如今首度開放只需上傳作品至官網即可。而這回是以影視小說的概念徵文，主辦單位更希望參賽者的作品未來能與影視和音樂合作。

第一屆時報文學獎於1978年舉辦，是一個非常有歷史的文學獎，歷屆都有來自不少兩岸以及外籍的華人參加，不少參賽者更藉由比賽成功轉戰文壇。作家許榮哲表示，對他而言，文學獎扮演了非常重要的中介角色，讓他可以從理工完全跳到文學。許榮哲拿遍台灣各大文學獎，甚至被譽為「台灣六年級世代最會說故事的人」，投稿作家還包括24歲時以小說作品《手槍王 》拿下時報文學獎的駱以軍、情詩高手向陽、擔任時報文學獎推手多年的焦桐以及平路。

值得一提的是，今年的投稿方式與以往非常不同，中國時報文化副刊中心主任邱祖胤表示，往年必須要用掛號，甚至要印出很多份來用郵寄的方式寄過來，今年首度開放只需要將你的文件上傳到我們的官網。除了創新投稿方式外，主辦單位希望作品能夠改編成影視作品，甚至與音樂領域合作，因此，此次是以影視小說的概念來徵文。

第39屆時報文學獎徵稿時間為8/1-8/31，期盼吸引來自世界各地的華文優秀創作者，讓作家們透過比賽獲得嶄露頭角的新機會，更要挖掘優秀的文學作品，並讓文學跨越國家、跨越界線。

看看作家們怎麼說

(中時電子報)