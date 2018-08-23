「天然獨」力挺柯文哲 綠議員驚呼：重大警訊

2018年08月23日 22:28 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

為了年底選舉，時代力量立委林昶佐竟向主張「兩岸一家親」的柯文哲靠攏，民進黨籍台北市議員梁文傑對此撰文評論「天然獨一代因何倒向柯文哲？」，他指出台北市長勝敗沒什麼太了不起，但被視為「天然獨」的年輕人居然挺柯文哲是一個重大警訊。若不扭轉趨勢，民進黨2020輸掉的將不只是一場總統選舉而已。

梁文傑在《放言科技傳媒》撰文「天然獨一代因何倒向柯文哲？」表示，為什麼在統獨光譜上屬於極獨的時代力量，卻在所有民調中都顯示，其支持者中居然會有八、九成挺柯文哲？時代力量是太陽花一代在政治上的果實，而太陽花青年是主張「自己的國家自己救」，普遍認為這就是「天然獨」的一代，他們有毫不模糊的「國家定位」。

梁文傑曾參加1990年的野百合學運，他說，當時學運份子中尚有統派和獨派之分，更多的人除了反對國民黨專制之外沒有明確立場。對那一代年輕人來說，要成為堅定的獨派是要經歷一番靈魂搜索和天人交戰的，而2014年的太陽花一代就是渾然天成。所以，當同一批年輕人現在選擇擁抱主張「兩岸一家親」的柯文哲，導致時代力量也不得不跟著擁抱時，著實令許多人吃驚。

梁文傑最後表示，對民進黨來說，台北市長的勝敗沒什麼太了不起，畢竟民進黨歷史上在台北市也只贏過陳水扁那一次。但一整代被視為「天然獨」的年輕人居然挺柯文哲，那就是民進黨一個重大警訊。

(中時電子報)