怪了！生下3子女 威廉王子與凱特竟沒監護權

劍橋公爵夫人凱特7月9日抱著小兒子路易，而夫婿威廉王子則牽著大兒子喬治及女兒夏綠蒂，一起到倫敦聖詹姆士宮皇家禮拜堂出席受洗儀式後的神情。（英國王室官網）

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中時電子報

英國王室果然異於常人，父母就算生了孩子，也沒子女的法定監護權。

儘管威廉王子和妻子凱特今年4月23日又添了路易小王子，如今擁有兩子一女，但是據《太陽報》（The Sun）與澳洲新聞網（news.com.au）報導，在有300年歷史的英國王室法下，擁有喬治，夏綠蒂與路易監護權的，不是爸媽威廉與凱特，而是君主，也就是他們的曾祖母──英國女王。

這項王室法適用於所有的未成年王室成員，而這意味著梅根與哈利王子一旦生兒育女，也會面臨同樣的狀況。

王室專家柯妮格（Marlene Koenig）說，自1700年代初英王喬治一世（King George I）統治時期開始，這項法律就沒變過。而他會這麼做，是因為和兒子喬治二世（King George II）的關係很差，於是就在1717年通過了王室法，取得孫輩的法定監護權。

在王室法下，無論是喬治，夏綠蒂與路易的教育、教養，或是旅遊出訪，女王都能拿主意。不過，柯妮格指出，如今英國王室已經不太把它當一回事。

雖然按法律來說，當王儲查爾斯（Prince Charles）即位時，他便擁有孫子女的法定監護權，但柯妮格說，由於他很尊重威廉對子女的教養，因此不太可能干涉兒子的重大決定。查爾斯了解威廉想維護喬治，夏綠蒂和路易的隱私，讓他們盡量享受正常的童年。而他唯一的要求，或許就是多多看到寶貝孫子女的照片。

(中時電子報)

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