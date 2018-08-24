王明鉅批非核政策錯誤 給30歲以下年輕人痛苦未來

2018年08月24日 00:02 中時電子報 林郁庭

前台大醫院副院長、麻醉科教授王明鉅，持續針對台灣能源政策發表看法，他對核電安全有高達99.9%的信心，認同「以核養綠」，呼籲大家連署公投支持「以核養綠」。

王明鉅說，非核政策影響最大的是30歲以下年輕人，因為將會被帶進一個就算已經知道作錯了決定，但再也沒有任何回頭的機會，只有一直痛苦地走下去的時代。

王明鉅說，他走過絕對反核到底的年代，走過後才開始慢慢理解，「到底台灣的能源是什麼」，才發現自己過去所絕對反對到底的核能，對於台灣有多麼重要。王明鉅強調，我支持核能發電是因為它是發電成本最低、沒有空污與碳排放、能最穩定發電、幾乎不怕被任何國家封鎖的能源。

王明鉅說，他也知道有朋友質疑地震、海嘯對核能安全的影響，也一定會有人質疑核廢料的最終處置等等問題。但他說，政治人物比台電的工程師聰明多了，知道選民早就被福島核災的畫面給深深影響，沒有人在那個畫面之前，還敢說對核能電廠有信心的，會質疑「你們這些台電的核能人員行？會比日本人更厲害？」光憑這些理由，就足夠讓相信日本一定比台灣厲害的台灣民眾，就不可能支持核能發電。

他指出，有的政治人物把反核當作一種信仰，至少只要不贊成核能，就算拿不到選票，起碼也不會被對手隨便貼上標籤，天天被壓著打，而核四龍門電廠就是這麼被封存的。

王明鉅看了許多前核四王伯輝廠長的文章，認為像王伯輝廠長這樣的工程師出身的台電人員，他們背負了原罪，台電人員說的話，就是「核能幫」利益團體在講話，更沒有辦法把他們對於核能安全所作的一切努力，讓所有的社會大眾了解。王明鉅說自己有99.9%的信心，喊話如果眾人真的去參觀過核四龍門電廠、見識了廠員與優秀工程師，對操作是具有嚴格訓練與要求時，就會完全改變對核能不安全的偏見印象，因為他們是用最高的安全標準，來建造這座他們知道攸關台灣未來四十年能源安全的核能電廠。

王明鉅稱自己支持「以核養綠」，是因為認為台灣與每個台灣的年輕人已經夠苦了，「穩定的能源與電力，其實只是最基本最基本的經濟支撐」。最後他呼籲大眾，如果也支持這個想法，只要有30萬個「你」一起共同支持連署，讓「以核養綠」的公投能成案，一起來改變台灣的未來。

(中時電子報)