短眠基因僅1％的人有 愛迪生、邱吉爾都是

許多醫生都會告訴你,睡眠時間基本上要7到8小時才夠,但其實基因才是決定你睡眠時間的關鍵,國外就有學者做研究,人類其實有所謂的「短眠基因」只要睡個3、4個小時就夠了,就已足以支撐一整天的活力,歷史上知名的拿破崙、愛迪生都有這種基因。

根據ETtoday報導,瑞士洛桑大學有一群學長發表了研究論文「How much sleep do we need?」發表在《科學(Sience)》,研究結果顯示,睡眠的需求量取決於基因和環境的互動,也就是基因需要有環境的配合,才能表現特徵來,歷史上也有許多知名人物擁有短眠基因,拿破崙他一天只睡3、4個小時,因為他需要打仗,因此睡眠時間比起一般人來的少;愛迪生也是只睡4小時,達文西、邱吉爾也都只睡少量時間即可。

根據學者預估,美國具有這類的短眠基因的人約佔1%,不過那些硬撐著熬夜、通霄的人,已經想睡覺了卻還是勉強自己稱到半夜不睡,這種情形就不是短眠基因,而是「睡眠剝奪」。

若是,強迫自己不睡覺,這樣不僅會使自己欠下睡眠債,讓自己的反應力變差,創造力與記憶力都會變差,一但反應力變差,也會進而讓自己陷入危險當中,如開車時容易發生車禍等。

研究也指出,年紀越大,晚上的睡眠可能也會越少,但許多年長者在白天會打瞌睡,整天的睡眠總時數統計下來並沒有減少太多,一般而言,新生兒一天有20小時在睡覺,4歲幼童一天約12小時,成年後就會固定在7-8小時,隨著年紀增長,生理時鐘會使身體對睡眠的需求減少,若是想要有穩定的生理時鐘,最好的方式就是在固定時間起床。

