短眠基因僅1％的人有 愛迪生、邱吉爾都是

每個人都需要睡到8小時嗎？(圖/PEXELS)

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中時電子報
／綜合報導

許多醫生都會告訴你，睡眠時間基本上要7到8小時才夠，但其實基因才是決定你睡眠時間的關鍵，國外就有學者做研究，人類其實有所謂的「短眠基因」只要睡個3、4個小時就夠了，就已足以支撐一整天的活力，歷史上知名的拿破崙、愛迪生都有這種基因。

根據ETtoday報導，瑞士洛桑大學有一群學長發表了研究論文「How much sleep do we need？」發表在《科學(Sience)》，研究結果顯示，睡眠的需求量取決於基因和環境的互動，也就是基因需要有環境的配合，才能表現特徵來，歷史上也有許多知名人物擁有短眠基因，拿破崙他一天只睡3、4個小時，因為他需要打仗，因此睡眠時間比起一般人來的少；愛迪生也是只睡4小時，達文西、邱吉爾也都只睡少量時間即可。

有些人會故意熬夜，但這樣只會讓自己專注力變差。(圖/達志影像)

根據學者預估，美國具有這類的短眠基因的人約佔1%，不過那些硬撐著熬夜、通霄的人，已經想睡覺了卻還是勉強自己稱到半夜不睡，這種情形就不是短眠基因，而是「睡眠剝奪」。

若是，強迫自己不睡覺，這樣不僅會使自己欠下睡眠債，讓自己的反應力變差，創造力與記憶力都會變差，一但反應力變差，也會進而讓自己陷入危險當中，如開車時容易發生車禍等。

研究也指出，年紀越大，晚上的睡眠可能也會越少，但許多年長者在白天會打瞌睡，整天的睡眠總時數統計下來並沒有減少太多，一般而言，新生兒一天有20小時在睡覺，4歲幼童一天約12小時，成年後就會固定在7-8小時，隨著年紀增長，生理時鐘會使身體對睡眠的需求減少，若是想要有穩定的生理時鐘，最好的方式就是在固定時間起床。

(中時電子報)

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