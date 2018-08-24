亞運》中華隊24日賽程 體操李智凱拚雙槓

李智凱23日在雅加達-巨港亞運體操男子鞍馬摘金，是中華隊本屆亞運第4金，也是中華隊在亞運史上首面體操金牌，24日他在雙槓個人賽還會出賽，希望再拚獎牌。（中華奧會提供）

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中時電子報
／綜合報導

雅加達-巨港亞運中華隊經歷了23日單日進帳2金3銀3銅的感動之後，24日持續出擊，體操李智凱、唐嘉鴻和蕭佑然繼續在個人賽挑戰獎牌，其中本屆亞運已經在地板項目奪銀的唐嘉鴻，很有機會於單槓項目再下一面獎牌；網球女雙4強賽詹詠然和妹妹詹皓晴聯手，希望能突破上屆銅牌成績；中華女壘上午要迎戰中國大陸，贏了就能晉級下午的金牌戰。

雅加達亞運專輯

中華隊在大型運動賽會獎牌希望之一的射箭，24日有反曲弓混雙團體賽、複合弓混雙混雙團體賽，女將譚雅婷、「雷母」雷千瑩等好手出賽；羽球則有男單周天成和王子維的32強賽，女雙許雅晴／吳玓蓉、混雙李洋／許雅晴都要拚8強。

07:00 高爾夫女子個人、團體--第2輪 侯羽桑、侯羽薔、安禾佑

07:50 高爾夫 男子個人、團體--第2輪 俞俊安、王偉軒、林銓泰、許閎軒

10:00起 射擊 女10空氣手槍 余艾玟、田家榛

10:00 自由車 公路女子個人計時決賽 黃亭茵

10:35起 射箭 反曲弓混雙團體 譚雅婷、雷千瑩、羅筱媛、彭家楙、湯智鈞、魏均珩、饒廷宇、羅偉旻

11:00 女壘 銅牌戰 中華vs.大陸(本戰敗隊銅牌、勝隊晉級金牌戰)

11:00起 網球 女雙 詹詠然/詹皓晴

12:05起 射箭 複合弓混雙團體 陳怡瑄、林明靜、黃逸柔、陳麗如、林哲瑋、潘宇平、陳享宣、林鑫民

13:00起 羽球 男單32強賽 周天成、王子維

女雙16強賽 許雅晴/吳玓蓉

混雙16強賽 李洋/許雅晴

15:00 自由車 公路男子個人計時決賽 馮俊凱

16:00 女壘 金牌戰 中華or大陸vs.日本

16:45 拳擊 女子51公斤32強賽 林郁婷

17:00 體操 男子跳馬決賽 蕭佑然

17:15 拳擊 女子57公斤—16強 黃筱雯

18:30 體操 男子雙槓決賽 李智凱

19:30 體操 男子單槓決賽 唐嘉鴻

19:30 拳擊 男子60公斤32強賽 賴主恩

20:30 女足8強賽 中華vs.越南

(中時電子報)

亞運》23日獎牌榜

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