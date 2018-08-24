李富城送賴神李冰治水法 網友留言一針見血!？

受熱帶性低氣壓影響，高雄23日暴雨導致市區多處淹水，三多路和中山路一帶淹水至小腿，1位腳踏車騎士牽車涉水而過，一旁機車騎士一度騎到深水區無法前進，只好下來推車。（王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導

熱帶性低氣壓環流影響，高雄市、台南市、屏東縣昨起降下暴雨，多處出現淹水災情。行政院長賴清德自豪在台南市長任內治水預算超過240億元，結果經不起考驗，讓台南鄉親再受淹水之苦。資深氣象主播李富城在臉書上po文給賴清德院長建議，「治水要學李冰」，「李冰在公元前256就知道，治水是分流，分流，再分流」。

李富城原本指責賴清德院長「一個台南都越治越遭，中央交給他，那不是更慘」，「八年800億加上六年600億，高雄台南得到的最多，不治還不一定會淹水，但是越治淹越大，治水的錢到底用去那裡？」。但臨睡前，不忍南部鄉親受難，再貼文建議賴清德「治水要學李冰」，「治水是分流，分流，再分流」。不過，網友留言可能一針見血「A錢，A錢，再A錢」、「治水是分錢，分錢，再分錢」、「幾百億的治水經費，就像中元節放水燈，隨波逐流的這樣流走了」。

據中央氣象局統計，昨日高雄市六龜區總雨量達542毫米、旗山443.5毫米、美濃444毫米、岡山397.5毫米、臺南市西港388毫米、臺南市學甲新達里379.5毫米、臺南市安定371毫米。由於，根據中央氣象局資料顯示，明日豪大雨將持續侵襲南台，高雄市、台南市等7縣市停止上班上課。

(中時電子報)

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