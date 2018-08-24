亞運》重返4強等了20年 女足破釜沉舟戰越南

2018年08月24日 01:22 中時電子報 李弘斌 ／台北－巨港電話採訪 ／台北－巨港電話採訪

中華女足上次打入亞運前4為1998曼谷亞運，只要在24日晚間8時半開踢的8強賽擊敗越南，就能中止長達20年的等待。中華隊隊長「八萬」王湘惠坦言抱著破釜沉舟的決心，要在自己的最後一屆亞運，達成這項歷史性的使命。

「這次亞運會是我最後一次參加，在我的想法裡，它是最後一個使命、一個任務、一個責任，也是一個翻轉女足低潮的機會，」下月將滿31歲的王湘惠說：「若抓住機會擠進4強，對我們會是巨大而深遠的意義。如果沒有抓住這次機會，永遠沒有人記得我們是誰，沒有人記得周教練以後的女足時代。」

八萬口中的「周教練」，就是她在大學時期與最早挑她進國家隊的總教練、木蘭傳奇人物周台英。在台灣女足先起步的那個年代，於1970末至1980年初3連霸亞洲盃，角逐1991年首屆女足世界盃並殺入8強，也在1994廣島亞運締造隊史最佳的銅牌成績。

中華女足去年臺北世大運無緣8強，連年輕的後衛卓莉珊賽後都淚灑球場。（資料照片／李弘斌攝）

然而，當其他國家開始發展女足，甚至以職業化的男足來帶動，中華女足的優勢不再。1999亞洲盃亞軍是最後一次輝煌，2001台北亞洲盃首度無緣4強，2006亞洲盃第一次輸給東南亞隊伍（越南），2010年亞洲盃資格賽甚至首次輸給中東國家（約旦），連8強會內賽門票都沒拿到。

扛著昔日輝煌的沉重招牌，卻飽嚐節節敗退的打擊，想重返亞洲4強竟愈來愈遠，成為這一代女足球員的痛。2005年還未滿18歲，就入選了亞洲盃資格賽國腳的王湘惠，從小學妹變為大學姐，很能感受箇中滋味。

「我們是在教訓裡成長的球隊，被日本10個球、8個球在打的。」王湘惠幽幽的說。

中華女足前年底在東亞盃第2輪賽事慘輸南韓9球。（資料照片／李弘斌攝）

等到中華女足確定師法日本持控球的打法，並聘請日籍教頭，才稍稍止住了下滑頹勢。但光是模仿不足以克服先天不足，復興之路也滿是荊棘，直到這次雅加達亞運籤運絕佳，同組強隊只有南韓，才讓重返4強不再遙不可及。

「這次亞運能不能進4強，我一直以平常心看待，沒想到我們的籤運不錯，真的給我們一個機會去翻轉女足的低潮。」王湘惠說：「球員們也真的很拚，原因很純粹，就是為了自己，大家心中的那個使命。」

王湘惠說，在首戰南韓之前，她一直很擔心大家是否準備好了。結果儘管實力差距仍在，1比2小負卻讓她看到了全隊的決心，尤其包括林雅涵、蔡明容、賴麗琴、陳雅惠、陳燕萍，等等跟她一樣拚戰多年、可能視本屆亞運為「最後一戰」的資深球員，都有著破釜沉舟的共識。

「當然一直以來的台灣女足球員短缺及斷層問題依然存在，但我們想把最後一次合作做到最好，完成我們這一代的使命，不要留下遺憾。」王湘惠說。

首戰輸給南韓後，中華女足穩紮穩打，分別以4、7球完封印尼與馬爾地夫，2勝1負獲A組第2晉級。對比日本、北韓狹路相逢，中華隊的8強對手是預賽輸日7球的越南。等了20年的最佳機會，木蘭女將們已經準備好了。

(中時電子報)