「如懿」周迅斷髮為祭 深陷婚姻與人性困境

周迅飾演如懿。（愛奇藝台灣站提供）

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周迅把如懿詮釋得絲絲入扣。（愛奇藝台灣站提供）
周迅演技到位。（愛奇藝台灣站提供）
如懿三部曲。（愛奇藝台灣站提供）
霍建華飾演乾隆。（愛奇藝台灣站提供）
霍建華傷心欲絕。（愛奇藝台灣站提供）

周迅、霍建華主演的《如懿傳》，海外流量已達5.4億、愛奇藝台灣站3天破百萬，近期釋出以「如懿視角三部曲」，精準傳達她和乾隆皇帝年少情意、舉案齊眉，卻避不了後宮算計，夫妻信任因為流言和猜忌瓦解，故事曲折動人，引人入勝。

霍建華劇中飾演乾隆，權高如帝王也必須面對婚姻與人性的困境，他一度入戲到難以抽離，「挺少影視劇可以把這種兩個人關係寫到這麼的緊密，這麼的跌宕起伏。」

周迅也在專訪中感性表示：「我覺得《如懿傳》講的是心無執念，她的命運已經是在那了，但是她在原定的命運裡面，她選擇以善，以善為和。」劇中她以「原音重現」一路詮釋純真少女、位極皇后及情傷心死。

三部曲為「年少情意」、「信任潰堤」、「斷髮為祭」，以如懿視角點出心聲，劇中台詞：「臣妾或許看不清后位，看不清前路，也不夠看得清皇上，可皇上說他孤單，臣妾就只想到他身邊去。」她登后位，因流言和乾隆信任瓦解：「你還有一絲一毫對臣妾的信任嗎？」最後她恩斷義絕：「皇上與臣妾曾經結髮為夫妻，如今臣妾，斷髮為祭，給去了的青櫻和弘曆。」

(中時 )

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