熱低壓續發威！全台有雨 中南部防豪雨成災

受熱低壓影響，今（24日）天氣不穩，全台有雨，中南部防豪雨。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

外出帶把傘！昨日中南部遭受雨彈襲擊，各地傳出淹水。今（24日）全台依舊天氣不穩，中南部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級發生的機率。氣象局今早已針對19縣市發布大雨、豪雨、豪大雨特報。

氣象局今（24日）早已針對19縣市發布大雨、豪雨、豪大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

熱低壓擾台，據氣象局今晨2時資料，此熱低壓目前在彰化縣，持續向北北西緩慢移動，降雨強勁。今、明兩天熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今日臺灣中南部、東南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨或豪雨發生的機率。

23日台南中西區公園路上人孔蓋突起，不斷有水湧出。（程炳璋攝）

氣溫方面，今日高溫略降，新竹以北地區、東部約30至33度，中南部約26至28度。各地早晚低溫約25至27度。紫外線指數北部仍強，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖沿海地區風浪大；明日台灣各地及澎湖、馬祖沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉、馬祖及金門地區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（24日）高溫略降，新竹以北地區、東部約30至33度。（圖取自氣象局網頁）

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