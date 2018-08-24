肝斑不等於肝病！醫師：25歲後的女性需注意

醫師指出，肝斑成因主要與荷爾蒙、日光、藥物、生活作息有相關聯，特別是25歲後的女性，高達8成會出現嚴重程度不一的肝斑。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

全球暖化，今年台灣屢屢飆出36度以上高溫，紫外線指數強，許多人在夏天容易出現黃褐色的「肝斑」，就以為自己肝不好！醫師指出，雖然肝病患者好發肝斑，但肝斑與肝病和肝功能並無太大關係！醫師指出，肝斑成因主要與荷爾蒙、日光、藥物、生活作息有相關聯，特別是25歲後的女性，高達8成會出現嚴重程度不一的肝斑。

「兩頰的斑跟我好幾十年了，且隨著年紀越大它也越來越深，相當猖獗，害我時常被問怎麼斑這麼深？兩頰暗沉很嚴重，看起來沒精神，可是我很勤勞的防曬，也用過很多保養品，希望可以改善斑的問題，但完全沒有效果，斑還是越來越深。」臉部斑點的問題讓從事食品生產業的吳小姐相當困擾。

皮膚科醫師盧靜怡評價說明，斑有很多種，上述吳小姐是屬於比較難治療的肝斑。然而，肝斑成因主要與女性荷爾蒙、日光、藥物、生活作息有相關聯， 25歲後的女性，高達8成都會出現嚴重程度不一的肝斑。

盧靜怡醫師說明，肝斑外觀上看來沒有明顯界線，經常出現在臉部兩頰，呈現對稱性片狀分布，更可怕的是肝斑屬於活斑，經常會隨著生活作息、皮膚狀況改變而惡化，所以治療上相當困難，過去就算進行一般的皮秒雷射除斑，效果也不好。

隨著醫療快速發展，皮秒儀器效能也大幅進步，去年年底上市的4D皮秒，具有4種波長，5支握把，可改善8成肌膚問題。但盧靜怡醫師提醒，懷孕時並不適合使用，對光敏感的紅斑性狼瘡患者，或者皮膚正在有敏感發炎現象、帶狀疱疹者暫時也不可做療程，進行療程後，7日內不可去游泳、洗三溫暖或泡溫泉。

(中時電子報)

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