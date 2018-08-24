「隱形的吶喊」看台選戰！倫敦設計雙年展台灣館推亮點

2018年08月24日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

11月大選即將到來，候選人旗幟、文宣在台灣街頭熱鬧開打，這是可顯見的的煙硝味。此外，在網路上選戰更是熱烈，彷彿「隱形的吶喊」在真實、虛擬中蔓延！候選人看見了嗎？選民需求，台灣人真正需要的是什麼？

文化部所屬國立台灣美術館主辦，藝術銀行策劃之「隱形的吶喊」2018倫敦設計雙年展台灣館行前記者會23日在文化部南海工作坊舉行。

許哲瑜作品圖。（文化部所屬藝術銀行提供）

在文化部的支持下，藝術銀行首次以「國家館」形式參加倫敦設計雙年展。交流司吳紹開司長特別到場致意，藝術銀行從去年起就負責執行駐外館所的展示工作，已於新加坡、紐約、華府等駐外單位規劃展出台灣當代藝術家的作品，落實文化外交政策。

英國倫敦設計雙年展自2016年首次開辦便獲得廣大的響應，成為藝術及設計界的重要盛事。本屆雙年展主題「情緒狀態」取自達爾文1872年的著作《人及動物之表情》，以憤怒、蔑視、厭惡、恐懼、幸福、悲傷和驚喜七種情緒表現，探討藝術、設計如何影響人們生活，邀請各國參展單位提出代表國家文化脈絡的設計與藝術作品，以聚焦且深度的交流激發大眾對當代生活廣泛的討論。

策展人蘇承璞以「隱形的吶喊」作為展覽主題回應大會主題「情緒狀態」，他表示「近年來亞洲經歷政治經濟的劇烈變化與區域發展，在境內出現許多抗爭行動，這些抗爭浪潮激起創作跨入社會場域。希望透過藝術重新檢視台灣社會種種隱而不見或被壓抑的現實問題」。本次邀請藝術家吳政璋、許哲瑜參展，從個體與國家社會之間的生命政治問題出發，經由藝術創作的不同形式和語境探詢在社會主流價值之外被隱藏的「聲音」源頭，由外而內探討人、土地環境，國家意識形態與社會環境的集體認同。

由下而上從個體不同的生命狀態，思索在社會規訓下個人生命追求自我認同的過程。藝術家透過作品為不同生命情境「發聲」，轉譯彼此不同文化下共同面對的情緒狀態，透過展覽與對話讓隱形的吶喊在此傾訴、交流，產生共鳴。

(中時電子報)