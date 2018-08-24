新北》蘇貞昌又搞失憶？市府：沒有新店大樹之家

2018年08月24日 06:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新北市長選戰熱烈開打，蘇貞昌競選辦公室昨（23日）開「朱侯8年施政6大缺失」記者會，過去市區種植大量黑板樹或木棉樹，因果實臭味與花朵棉絮影響民眾生活，市府須進行果實、花朵打除，因此盡力將樹木移植，沒有因為當時亂種而被犧牲，新北市府指出，新北市並沒有「新店大樹之家」。

蘇貞昌訪日前訪萬里區漁會，提及自己在擔任台北縣長時推動萬里蟹等政績！然馬上遭打臉，新北市市府批其「時空錯亂」。

事隔不久，蘇貞昌又提新店大樹之家。

新北市府景觀處以新聞稿回應，在新北市政府的努力之下，儘力將這些樹都移植，沒有因為當時的亂種而被犧牲，新北市政府地政局進行中央新村北側區段徵收計畫時，將範圍內尚未媒合的樹木暫時移植到目前未有開闢計畫的國小用地，集中養護，本市並沒有所稱的「新店大樹之家」。

新北市仍珍惜每一個綠色資源，在公共工程時仍盡力將這些不適合的樹種妥善移植維養，不放棄任何一棵被稱為「沒有價值的樹」，新北市除了珍貴樹木，行道樹、公有公共設施用地上的樹木、甚至是私人種植直徑大於60公分的樹木，都在樹木保護的範圍內，相較其他城市，新北市樹木保護面向是全國最廣的，這都是市府、樹保委員會與護樹團體多年來共同努力的成果。

新北市列管珍貴樹木達1064號，且自升格以來，新闢484座公園綠地，較升格前成長95%，創造471公頃的公園綠地面積，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，森林覆蓋率已達76%，六都第一。升格後林地增加了1萬5950公頃，增加面積全國第一，由新北市政府帶頭種樹、養護樹木，讓新北市民一同乘涼。

對於記者會後的新北市府回應，蘇貞昌指出，請新北市府專心處理市政，不要一天到晚幫侯友宜助選。

(中時電子報)