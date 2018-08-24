8月24日三大報頭版要聞

2018年08月24日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

我甫與薩爾瓦多斷交，商總理事長賴正鎰關切兩岸政策，昨日向行政院長賴清德提問，蔡政府要帶領工商界及2300萬人走向哪個方向？賴清德強硬回應，「中國其實不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識」，中國未顧及台灣是自由、民主、法治的國家，硬要台灣接受不為全國人民所接受的前提，這樣的兩岸關係變化，不可歸責於台灣政府。

中華代表團23日在雅加達巨港亞運大豐收，體操由鞍馬「菜市場凱」李智凱與地板項目唐嘉鴻，分別贏得我國在亞運體操歷史性的首面金、銀牌，「舉重女神」郭婞淳也以抓舉105、挺舉130、總和235公斤奪金，讓中華代表團單日進帳2金3銀3銅，總計5金6銀11銅，一舉超越烏茲別克與印度，躍居第8名。

國際編號92W的熱帶性低氣壓昨上午6點半從屏東東港登陸，狂風暴雨襲擊南台灣，高雄市一新建大樓工地12樓鷹架不敵強風倒塌，剛好砸中路過2部機車，造成一對母子死亡及另1人重傷。氣象局昨晚表示，中南部及台東今天仍將有局部豪雨以上等級降雨，包括高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、彰化縣、南投縣等8縣市宣布今天停班停課。

針對薩爾瓦多外交轉向，大陸國台辦主任劉結一昨表示，大勢不可阻擋，一中原則是國際普遍共識，絕大多數國家都堅持此原則，「還有一些國家不斷做出正確決定」。他指出，阻撓破壞兩岸交流，企圖割裂兩岸歷史文化連結的作法不能得逞，故意製造事端、歪曲事實，挑動兩岸對立行徑，是兩岸同胞深惡痛絕。

@旺報

兩岸關係緊繃之際，這幾天大陸網路與社群瘋傳2005年由胡佛等七位中研院士發表的「兩岸和平論述──和平中國運動的起點」共同聲明，強調「要有和平的台灣、發展的中國，都必須先有合作的兩岸」，大陸網民解讀「原來台灣早提出統一條件」，雖然流傳內容與原文不全相同，但13年後重看這份聲明，訴求兩岸應在「完整中國、尊重現狀、兩岸統合、和平不武」的基礎展開兩岸協商，簽署兩岸基礎協定，對此刻兩岸局勢頗具啟發性。

就在中美雙方於23日在華盛頓重啟經貿談判之際，美國宣布從即日起對自中國進口的160億美元產品正式加徵25%的懲罰性關稅，緊接著中國商務部表示立即等量回擊。這是繼先前340億美元後第二波關稅措施，目前中美兩國互徵關稅的規模已擴大至500億美元。

美國聯準會（Fed）日前公布8月會議紀要，儘管美國總統川普對於Fed的升息舉動頗有微詞，但該份文件不僅暗示未來仍將加速升息節奏外，更直指美國的貿易政策及貿易爭端是其重大的經濟風險來源。分析人士指出，這對於川普現在正在熱切主導的中美貿易戰，無異是一個「打臉」的動作。

大陸首艘055萬噸驅逐艦將展開海試。待055服役後，其單艦戰力將直接超越美國的勃克級驅逐艦，僅次於俄羅斯基洛夫級巡洋艦、美國提康德羅加級巡洋艦，及日本金剛級護衛艦，排名全球第四強艦。

@工商時報

今年以來科技業零組件缺貨聲不斷，進入第三季的傳統旺季後，玻璃基板、偏光片和驅動IC缺口更大。市調單位預估，零組件缺貨也連帶影響電視面板供貨量、帶動價格大漲，先前超跌的32吋、65吋面板，8月報價已經漲回現金成本之上，9月面板價格還將續漲，面板廠第三季獲利看好。

行動裝置備貨潮顯現，經濟部昨（23）日公布7月工業生產指數為109.00，年增4.43％，不但創歷年同月新高，更是連續5個月正成長，累計今年1～7月也創下歷年同期新高的佳績。值得注意的是，積體電路已連10個月正成長，而液晶面板也結束今年2月以來的負成長。

國際信評機構穆迪23日發布最新估測，認為中美貿易駁火帶來的主要衝擊將在2019年浮現。美國2019年實質GDP年增率將因此降至2.3％，抵消財政刺激措施帶來的部分好處，大陸GDP成長率估值則下修至6.4％。此外，新興市場經濟體因外部流動性緊縮和油價上漲等新增風險，經濟活動也明顯受破壞。

澳洲政府昨（23）日宣布，基於國家安全問題，禁止部分「受外國政府操控」的通訊設備供應商參與澳洲5G網路建設。儘管聲明未明指是哪國廠商，但華為公司發表聲明證實，「已收到澳洲政府通知，『華為與中興』已被禁止為澳洲提供5G設備」。在中美貿易戰的敏感時刻，澳洲官方的做法，不免令人引發政治聯想。

(中時電子報)