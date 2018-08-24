陸客不來連彰化也受衝擊？襪業老董嘆比馬扁更慘！

2018年08月24日 08:03 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

彰化縣社頭是台灣襪子的故鄉，台灣製的襪子有七成都是社頭製造，但近兩年來，襪子產業越來越難做。社頭織襪產業發展協會監事、佳成健康襪有限公司董事長陳俊成表示過去襪子產業在馬扁時期都還有榮景，但近兩年，除了台灣人的消費力下滑外，另外就是陸客沒來對社頭襪子產業的衝擊相當大，至今還看不到景氣回溫狀況。

彰化縣社頭鄉被稱為是襪子的故鄉，台灣自製的襪子10雙中，有7雙是社頭製造。據港媒《中評社》報導，陳俊成經營的佳成健康襪有限公司就是在社頭生產機能性襪子的知名企業。陳俊成接受訪問時表示社頭的襪子產業之所以興盛，主要是因為過去當地製襪大廠關閉後，原本的技術和管理人才紛紛自行創業，並吸引全台的製襪企業移動到社頭社廠，帶動社頭織襪工業的發展。

陳俊成指出，過去襪子產業在馬扁時期還有一波榮景，但近兩年，隨著台灣人消費力下降，以及陸客不來的衝擊下，襪子生意越來越不好做。以前陸客來台灣旅遊八至十天，通常都會買幾雙好襪子穿，機能性襪子一雙從200元到2000元不等，陸客喜歡常常一買就是一打（12雙）都有，他的公司在2015年營收還有新台幣1400萬，到2017年就剩700萬，至今還看不到景氣回溫的狀況。陸客團不來真的對社頭襪子產業影響不小。

(中時電子報)