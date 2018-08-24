獨家〉穿著PRADA的惡魔最愛 Smith＆Wollensky牛排也來台啦

2018年08月24日 08:30 工商 姚舜

〈Smith ＆ Wollensky〉的〈丁骨牛排〉，顏色很深帶有濃郁風味。（圖／〈Smith ＆ Wollensky）

〈Smith ＆ Wollensky〉的〈紅屋牛排〉也是招牌，吃來非常過癮。（圖／〈Smith ＆ Wollensky）

這是〈Smith ＆ Wollensky〉的〈菲力牛排〉，其表面用了咖啡豆渣與特殊醬料提味。（圖／〈Smith ＆ Wollensky）

除了各種乾式熟成牛排，〈Smith ＆ Wollensky〉菜單上亦可點到蝦蟹蠔共組的海鮮盤。（圖／〈Smith ＆ Wollensky）

美式牛排館的菜餚份量就是大，〈Smith ＆ Wollensky〉的蛋糕也不例外。（圖／〈Smith ＆ Wollensky）

牛排！又是牛排！台灣吃貨就是愛牛排！而且為了享受一客高檔牛排，「浪擲千金萬金終不悔」。為搶攻商機，旗下代理「TGI FRIDAYS星期五餐廳」、「Texas Roadhouse德州牛排」與「Amaronis義式料理餐廳」的北軒餐飲管理集團已與微風集團合資，代理引進知名電影《穿著PRADA的惡魔》最愛的牛排餐廳〈Smith&Wollensky牛排館〉入台，開在信義區微風南山的首家門市預計於年底前正式營運。

〈Smith & Wollensky〉入台並正式營運後，將成為繼〈Ruths Chris茹絲葵〉、〈LAWRAYS勞瑞斯〉、〈Mortons莫爾頓〉與〈Texas Roadhouse德州牛排〉之後，台灣第5個國際連鎖牛排餐廳品牌。同時，開在台北信義區微風南山的〈Smith & Wollensky〉也就將是繼〈Mortons莫爾頓〉之後，台北都會第二家「高樓景觀牛排餐廳」。

1977年在紐約開出第一家店、總部在波士頓的〈Smith & Wollensky牛排〉，與紐約另一家高檔牛排餐廳〈Peter Luger〉齊名，不過〈Smith & Wollensky〉的發展連鎖的腳步比〈Peter Luger〉快，目前在紐約、波士頓、芝加哥、拉斯維加斯，以及英國倫敦均有據點，而且〈Smith & Wollensky〉已是一上市餐飲集團，台灣則是該品牌首次進軍亞洲。對於牛排老饕而言，這當然是「一件大事」，預料台北店開業後又要轟動一陣。

〈Smith & Wollensky〉不只因電影〈穿著PRADA的惡魔〉中的主編「要求外帶」而在全球爆紅。其另一個「豐功偉業」是，愛牛排成癡的「股神」 巴菲特（Warren Buffett）曾以「在紐約Smith & Wollensky與自己共進牛排午餐」為名，舉辦競標作慈善公益活動，「連巴菲特都愛！」，將〈Smith & Wollensky〉的知名度再向上推升。

〈Smith & Wollensky〉菜單上最著名的招牌是乾式熟成牛排。包括台灣「牛排教父」鄧有癸等台灣一線高檔牛排餐廳的主廚，都曾赴紐約與芝加哥的〈Smith & Wollensky〉朝聖取經，希望學習到乾式熟成牛排的方法。而台北西華飯店亦曾經請到〈Smith & Wollensky〉的主廚來台客座，在市場掀起不小話題。

我曾去芝加哥〈Smith & Wollensky〉採訪，他們家的乾式熟成牛排除肉質柔嫩並帶有濃郁風味，其最重要的特色是，為了讓乾式熟成臻於完美，該店使用的牛肉都是「特殊規格」，請肉商特別切割，外層包覆著厚厚的脂肪，經過不同天數乾式熟成後再烤製。此外，〈Smith & Wollensky〉烤出的乾式熟成牛排外層非常酥脆，表面呈色黑黑的炭色，有時候廚師還要拿著鋼刷將炭化的表層刷掉，再開始切割牛排。

是的，〈Smith & Wollensky〉牛排館也要來台灣開店了，除了市場既有的外籍牛排品牌將面臨強捍競爭對手，台灣飯店餐飲集團自創的高檔牛排餐廳恐怕也將「銼嘞等」，台灣高檔牛排市場的「土洋對決」大戰，正蓄勢引爆……。

(工商 )