百歲嚴爺爺加持公投 蔡武宏行動壯大國民黨

2018年08月24日 08:10 中時電子報 綜合報導

國民黨發動「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投案，該黨提名前鎮小港區市議員參選人蔡武宏積極進行公民連署，並於截止前夕專程懇請101歲人瑞老黨員嚴永發爺爺參加連署，嚴爺爺不但欣然同意，並親筆完成連署書。蔡武宏總計完成的連署書反空污案2866份、反深澳電廠案2386份、反核食案2658份，在全高雄市的黨提名人中，蔡武宏的公投連署表現最亮眼!

國民黨中央包括吳敦義主席、曾永權祕書長，皆多次宣示發動三項公投乃是國民黨在年底選舉中最重要的戰略工作。蔡武宏表示，自己身為黨的現任中央委員，對黨的重大戰略及任務交付，理應身先士卒、全力以赴。尤其，蔡武宏在競選中提出「壯大國民黨」訴求，絕對不是在喊口號，而是要展開行動，經過近一個月來整個競選團隊動起来，深入基層、挨家挨户尋求公投連署，總算汗水沒有白流，交出三項公投案共計7910份連署書，不但是其他參選人連署數的好幾倍，更成為壯大國民黨的最具體行動!

在推動公投連署的過程中，蔡武宏印象最深刻的有兩件事。首先，號稱台灣最會選舉的阿扁及他兒子陳致中，也發起「東奥正名公投」，陳致中宣稱已寄出附回郵的連署書6500份，能收回幾份尚不可知。而蔡武宏已紮紮實實的完成三項公投案共7910份連署書，足見蔡武宏及父親蔡慶源老議員父子兩代深耕數十年，基層組織的紮實能量不容小覷。

第二件事情是，在蔡武宏登門請託下，高齡101歲、黨齡超過70年的嚴永發爺爺，親筆一個字一個字的寫完公投連署書。嚴爺爺一生忠黨愛國，只要是國民黨有需要他，他一定站出來力挺。嚴爺爺又最疼惜蔡武宏這樣年輕有活力的黨內新生代，因此聽完公投連署說明後，嚴爺爺二話不說，戴上眼鏡、拿出放大鏡，非常認真的一字一字寫完連署書，讓一旁的蔡武宏感動得濡濕了眼眶。

在亮麗的公投連署工作告一段落後，身為黄復興黨部支部唯一顧問的蔡武宏，將裝滿十來個紙箱的公投連署書整併到該黨部，一起送交中央，圓滿達成黨所交付的使命。順利完成這次公投連署工作的基層組織操兵後，蔡武宏以具體行動來壯大國民黨，也證明了他是說到做到、使命必達的新血輪、生力軍!

(中時電子報)