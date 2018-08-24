綠屏東執政21年高學歷失業率冠全台 一場大雨過後…

2018年08月24日 08:26 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

潘孟安臉書被網友們灌爆臉書，罵聲一片。(取自臉書)

23金門砲戰紀念日，颱風等級大豪雨狂炸南臺灣，高雄很多地區淹大水，PTT有網民喊，高雄的慘狀，讓民進黨長期執政的惡劣政績一一現形，所以他力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，高雄市長這一戰，韓國瑜又更穩了！同樣綠營長期執政的屏東同一日也是狂風大雨，縣長潘孟安臉書發文問候的舉動反惹怒網友，是否影響年底選情？值得觀察。

屏東各地昨天狂風大雨 泰武出現驚人96毫米時雨量。屏東縣長潘孟安早上七點半在臉書發文，要大家出門小心，卻沒有宣布任何停班課政策，縣民們氣炸，轟縣長只說幹話不放假，有什麼用！「縣長我沒有水上摩托車的駕照...」、「起床喔，準備登船勘災」、「等縣長家淹水就放假了！」

除此之外，國民黨屏東市長參選人、屏東市民代表會主席林協松指出，民進黨在屏東執政21年，但人口外流16年，大專以上學歷勞動力失業率冠全台，加上蔡政府上台後全面對大陸赴台交流嚴審嚴查、兩岸僵凍，不知道台灣百姓要被這個政府帶到哪裡去？

林協松說，屏東縣是農業大縣，不少農民收入銳減，人口已經連跌16年，從最高峰1997年91.3萬掉到今年7月82.8萬人，這些都是民進黨在屏東完全執政、完全腐化以及藍軍無力監督的後果。他強調，主計總處統計，去年全台大專以上勞動者平均失業率4.1％，但屏東大專學歷勞動力失業率為5.9％，遠高於平均值，居全台之冠。2009年屏東縣大專以上勞動者失業率為5.8％，但高學歷卻未造隨著景氣復甦而改善，去年底的失業率反而比2008年金融海嘯時要高。

林協松進一步分析，2016年屏東20至24歲的年輕人失業率高達13.3％、其次是25至29歲年輕人失業率8.7％、30至34歲失業率為4.8％、35至39歲失業率為4.2％，這些數字都凸顯屏東嚴峻的產業與就業問題。

1989年蘇貞昌當選首位屏東縣民進黨籍縣長，中間一度被伍澤元阻斷連任之路；但從1997年起，蘇嘉全、曹啟鴻，直到潘孟安，民進黨已連續在屏東執政21年，屏東縣一直被公認是綠色執政表率，即便國民黨在中央執政期間，都沒能攻下屏東縣。今年縣市長選舉，潘孟安的連任之路恐怕會因為一場大雨而出現危機。

(中時電子報)